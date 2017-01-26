Fatih Altaylı'nın bir programdaki "Riekerink'i Merzifon'a gönderelim. Merzifon'dan da eşek getirelim. Böylelikle hak yerini bulmuş olur" sözlerini eleştiren Başkan Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fatih Altaylı gibi profesyonel bir kişiden bu tür ifadeleri duymak istemezdim. İnanıyorum ki bu haklı eleştirimize saygı duyacaktır ve en kısa sürede Merzifon insanından gereken özrü dileyecektir" dedi.
Şehir stadyumundaki açıklamasına Merzifon eşeğini de getirip Altaylı'ya olan tepkisini sürdüren Alp Kargı, "Eşek konusundaki bilgi eksikliğine saygı duyuyorum. Öğrenmesi açısından birkaç bilgi vermek istiyorum. Eşek hayatta yolunu iddiasını kaybetmez. Eşek yolundan şaşmaz, davasını bırakmaz. Tüm deve kervanlarının önünde kendisini zeki zanneden insanların önünde hep eşek vardır. Bu tür polemikler yaratırken nereye gidebileceğini herkesin hesaplaması lazım, hele ki Fatih Altaylı gibi profesyonel bir kişiden bu tür ifadeleri duymak istemezdim. İnanıyorum ki bu haklı eleştirimize saygı duyacaktır ve en kısa sürede Merzifon insanından gereken özrü dileyecektir" diye konuştu.
Kargı, Galatasaray eski yöneticilerinden olan Altaylı'ya eşek maketinden göndereceğini söyledi.
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Fatih Altaylı’nın sözüne kızan başkan sahaya eşekle çıktı
Fatih Altaylı'nın bir programdaki "Riekerink'i Merzifon'a gönderelim. Merzifon'dan da eşek getirelim. Böylelikle hak yerini bulmuş olur" sözlerini eleştiren Başkan Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fatih Altaylı gibi profesyonel bir kişiden bu tür ifadeleri duymak istemezdim. İnanıyorum ki bu haklı eleştirimize saygı duyacaktır ve en kısa sürede Merzifon insanından gereken özrü dileyecektir" dedi.
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