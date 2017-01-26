Rusya'dan ABD'ye çok sert Suriye cevabı!

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye'deki mülteciler için güvenli bölgeler oluşturma planını açıklamadan önce Rusya'ya danışmadığını söyledi.



Peskov, Trump'ın Suriye'de oluşturacağını söylediği güvenli bölgeler konusunda Rusya'ya danışıp danışmadığı yönündeki bir soruya, "Amerikalı ortaklarımız bize danışmadı. Bu bağımsız bir karar. Bu planın, göçmenlerle ilgili durumu daha kötü hâle getirmemesi önemli. Fakat muhtemel tüm olası sonuçların hesaplanması gerekiyor" uyarısını yaptı.

Trump ABC televizyonuna verdiği demeçte, AB'nin Ortadoğu'dan milyonlarca göçmen kabul ederek büyük bir hata yaptığını söylemişti: "Aynı şeyin burada da yaşanmasını istemiyorum. Suriye'de mutlaka güvenli bölgeler oluşturacağım."