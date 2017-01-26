26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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ABD'den Türkiye'ye ziyaret uyarısı!

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ABD'den Türkiye'ye ziyaret uyarısı!
ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını, "olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardı.
ABD'den Türkiye'ye ziyaret uyarısı! ABD'den Türkiye'ye ziyaret uyarısı! ABD'den Türkiye'ye ziyaret uyarısı!

Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında; ABD vatandaşları, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine gitmekten kaçınmalarını tavsiye edildi.

Bakanlık ayrıca, ABD devlet görevlilerinin İstanbul ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine yapacakları resmi ziyaretlere kısıtlamalar getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki terör saldırılarının büyük etkinlikler, turistlerin yoğun olduğu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeşitli ulaşım merkezlerinde gerçekleştirildiğini ve özellikle yabancıların cinayet ve adam kaçırma eylemlerinde hedef alındığını belirti.

Bakanlık vatandaşlarına, kişisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarını takip etmeleri ve her an tetikte olmalarını önerdi.

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