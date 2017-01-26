26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Başbakan hesap sordu: Neden yargılanmıyorlar!

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Başbakan hesap sordu: Neden yargılanmıyorlar!
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Ankara Bilkent Otel'de yapılan Adli Veri Bankası tanıtım töreninde konuşan
Başbakan Binali Yıldırım, "Darbe olalı 6-7 ay oldu. Silahı alan, insanları öldürenler belli, 'Bunlar niye yargılanmadı' diye vatandaş bana soruyor, ben de size soruyorum. İnsanlar 'idam, idam' diye niye bağırıyor, sonuç görmek istiyorlar. Bu yargılama 40 yılın hesaplaşmasıdır. Bunları ayrı yargılayın, bu işi hızlandırırsak, milletin hırsı da inecek, yüreği de soğuyacak" dedi. 

Adalet sisteminin hızlanması gerektiğine vurgu yapan Başbakan,"Vatandaşın beklentisi şu; soruşturma ve koğuşturma. Vatandaşın söylediğini söylüyorum; yargı soruşturmayı havale etmiş, koğuşturmayı bilirkişiye havale etmiş. Bunun adına yargı diyorlar. Böyle değil, bu haksızlık. Bu yol yol değil. " ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmadan satır başları:

"Yargıda geldimiz bu noktada, sadece yargıda yaşananlar değil, son yıllarda adalet sistemimizde hiç hak etmediği bazı olayları yaşadı. Erzincan'da başlayan ve sonra büyüyen yargıyla ilgili bir takım gelişmeler, yargıyla ilgili yeni bir reformu gündeme getirdi. Burada amaç yargıdaki adam kayırmacılığını ortadan kaldırmaktı. Bir tehlikeyi bertaraf ederken, başka bir tehlikenin kapımızı çaldığını fark edemedik.

BU YOL YOL DEĞİL

Ülkemizin en acil konusu adaletletin hak ettiği itibarını kazandırmaktır. Vatandaşın beklentisi, soruşturma ve kovuşturma iki aşama var. Vatandaş, yargı, soruşturmayı polise, kovuşturmayı da bilirkişiye havale etmiş. Bu haksızlık. Soruşturmanın neden polise havale ettiği kanaati var, biz bunu 17 Aralık'ta gördük. Bu yol yol değil. 

EN YAKINIMDAKİ İNSANI DİNLEDİLER

17 Aralık'ta bütün foyaları ortaya çıktı. İsim vermeyeceğim. Benim en yakınımdaki insana dinleme yapılıyor. Bunu bir şekilde ben öğreniyorum. O dönemdeki İçişleri Bakanı'na söylüyorum, dinleme var diyorum. Gidiyor ilgili birime, deniyor ki, "Böyle bir şey yok" "Olmaz" diyorum, gidin bir daha bakın. UYAP'a bakıyorlar, UYAP'da yok, polisin dosyalarında bakıyorlar orada yok. İki gün sonra dinleme kesiliyor. Sonra ikinci hakimlikten yapılan bu dinleme dördüncü hakimlikten tekrar başlıyor. Tekrar arkadaşları yola çıkarıyoruz. Gidip geliyorlar yine bir şey yok. Bu dosya 17 Aralık'ta önümüze çıkan dosya. Ne UYAP'ta var ne dosyada. Tamamen masa altı bir çalışma. Yani yasadışı bir yasal işlem. Bu camiaya yakışır mı? Camianın itibarını aşağıya çeken onlarca olay yaşadık.

SİZE KAZIK ATTILAR

Yargıdaki temizlik devam ediyor. Bu alçak FETÖ örgütüyle ilgili temizlikte yargıdaki başarımız diğer kurumlara göre çok daha iyi durumda. Bunun için sizleri tebrik ediyorum. Bu tesadüfi değil; çünkü siz en önce yüzleşen kurumsunuz. 2010 referandumundan sonra FETÖ'cüler su yüzüne çıktılar. Size kazık attılar ve kendilerini ifşa ettiler. O kadar özgüven sahibiydiler ki, artık bize kimse bir şey yapamaz dediler. Kendilerini ele verdiler, günü geldiğinde hepsini teker teker tespit edip ayıkladınız. Bugün 3 bin 581 hain sizin aranızda artık yok. Yardımcı personelden 5 bin 235'ini yine sistemden temizlediniz. 

NEDEN HALA YARGILANMADILAR, VATANDAŞ HESAP SORUYOR

Merhamet duygusuyla değil, intikam duygusuyla değil, adaletle muamele ediyoruz. Adalet, adalet, adalet. Adalet olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Hepimizin, hepinizin görevi adaletin gecikmeden tecellisi için bütün imkanları seferber etmemiz lazım. Bakın bir şeyi açık konuşayım; vatandaşlarımız şu noktadan rahatsız, ben sayın Bakanımıza da söyledim. 15 Temmuz'dan bu yana 6-7 ay geçti. Silahı alan, insanları öldürenler belli. Niye bunlar hala yargılanmadı diye bana soruluyor.

BUNLARI AYRI YARGILAYIN

Vatandaş bunu soruyor, ben de size soruyorum. Bunları ayrı yargılayın, bunlarla irtibatlı olanı tekrar yargılayın. Vatandaşın bir yüreği soğusun. İnsanlar idam idam diye niye bağırıyor? Sonuç görmek istiyorsun. Biz bunları yargı mensupları anlattığımızda anlamadığımız bir sürü tabirler söylüyor. Vatandaş diyor ki, kardeşim benim evladımı öldürdü, ben de yanındaydım, adam da şu. Her türlü bilgisini biliyorum.  Delil orada, görüntüsü orada daha ne bekliyorsun? Bunun hesabını görüp, kararını verin. Ben vatandaşın temsilcisiyim. Ne duyorsam, ne  dinliyorsam size söylemek durumdayım. Böyle bir fırsatta her zaman ayağa gelmiyor. Dolayısıyla beklentimiz çok açık; bu yargılama 40 yılın hesaplaşmasıdır. Birinci darbeciler, ikinci dereceden örgüt mensupları, üçüncü dereceden onlara yardım ve yataklık edenler. Bu işi hızlandırırsak, bir an önce bunların sonuçları ortaya çıkarsa milletin hırsı da inecek, yüreği de soğuyacak."

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