26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Bakan Arslan demiryolları hatlarının uzayacağını açıkladı!

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara ve İstanbul'daki havlimanlarının şehir merkezleriyle bağlantısı için raylı sistem çalışmalarının başlatıldığını söyledi.
Bakan Arslan demiryolları hatlarının uzayacağını açıkladı!
Bakan Arslan demiryolları hatlarının uzayacağını açıkladı! Bakan Arslan demiryolları hatlarının uzayacağını açıkladı! Bakan Arslan demiryolları hatlarının uzayacağını açıkladı!

Havacılık sektöründe önemli bir yol katettiklerini belirten Arslan, havalimanlarının raylı sistemlerle şehir merkezlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Atatürk Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlı olduğunu anımsatan Arslan, şöyle konuştu:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da raylı sistemle Kadıköy-Kaynarca-Kartal hattına bağlanması çalışmamız devam ediyor.

ANKARA'DAKİ HAT UZUYOR

Ankara'da Keçiören metrosunu hizmete sunduk. Bu hattın, yaklaşık 27 kilometre olan Esenboğa Havalimanı'na bağlanmasına ilişkin ihalesi, bu yılın ilk yarısında yapılacak. Böylece hem Esenboğa'yı hem de Yıldırım Beyazıt Üniversitesini Ankara'daki merkezi raylı sistem ağına bağlamış olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Bu hattı daha sonra Çubuk'a kadar uzatacağız. Bu hatla ilgili etüt çalışmalarına başladık. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan Kızılay'a bağlanmasıyla ilgili bugünlerde ihale sürecini başlatıyoruz. İnşaallah, 2 yıl içinde de diğer raylı sistemlerle entegre olacak şekilde uzatmış olacağız."

ANTALYA VE İZMİR'DE İŞLEM TAMAM

Arslan, Antalya'da EXPO kapsamında 5,5 ay gibi rekor sürede raylı sistemi hizmete sunduklarını bildirerek, böylece Antalya Havalimanı'nın, İzmir'de ise Adnan Menderes Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlı olduğunu kaydetti.

3. HAVALİMANI'NIN DEMİRYOLU GÜZERGAHI

İstanbul yeni havalimanının raylı sistemle şehir merkezine bağlanmış olması gerektiğine işaret eden Arslan, Gayrettepe'den yeni havalimanına kadar olan 34 kilometrelik raylı sistemin ihalesinin sonuçlanmasının ardından yer tesliminin yapıldığını ve çalışmaların başladığını anlattı.

Yeni havalimanını, Halkalı'dan da raylı sistemle ana omurgaya bağlamayı planladıklarını ifade eden Arslan, "Bunları ayrıca şehir içindeki diğer raylı sistemlerle de entegre edeceğiz ki insanlar havalimanından çıktığı zaman sadece istasyonda aktarma yaparak istediklere yere gidebilsinler." dedi.

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