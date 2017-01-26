26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!

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İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!
FETÖ elebaşı, Donald Trump’a başkanlık koltuğuna oturmadan önce bir hamle daha yaptı ve mektup yazdı.
İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup! İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup! İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!

Donald Trump’tan randevu talep eden ama kabul edilmeyince de bir mektup kaleme alarak yularını elinde tutan ağabeylerine veren Gülen, mektubunda ABD’ye nasıl hizmet ettiğini uzun uzun anlatıyor. 

Terörist başı Gülen, özellikle dünyadaki okullarda yürütülen faaliyetlerin Amerikan istihbaratının bilgisi dahilinde olduğunu ve bu okullardan ABD’ye ciddi bilgiler transfer edildiğini, bilgi akışını sağlama konusunda gelen taleplerin hemen hepsinin karşılandığını anlatıyor.

FBI VE CIA'YA HİZMET ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Ardından Türkiye’de yürütülen mücadelenin bir adalet ve demokrasi mücadelesi olduğunu, darbe ile kesinlikle ilişkilerinin olmadığı yalanına yer vererek ABD’de hizmet ettiği kurumlar arasında bir ayrım yapmadıklarının da (FBI ve CIA’i kastediyor) altını çizerek belirtiyor.

TRUMP'U TEHDİT ETTİ: KONUŞURUM

Gülen mektubun bu kısmında Trump’a ince biçimde aba altından sopa da gösteriyor. Bu tehdit “Türkiye ve tüm dünyada ABD ile birlikte çalıştık. Hiçbir tarafta değilim. Ama hakkımdaki iddialar beni konuşturmak için ele geçirmek isteyenler tarafından ortaya atılıyor” sözlerinde saklı.

Yani “Beni teslim ederseniz konuşurum” mesajı vermekte.

TRUMP'A BİZE SAHİP ÇIKIN MESAJI

Terör elebaşı mektubunun sonunda kendisine sahip çıkılmasını istiyor ve “Eğer bize sahip çıkılırsa sizinle daha aktif bir şekilde çalışırız. Dünyanın dört bir yanındaki yetişmiş elemanlarımız da bu konuda hizmet sunmaya hazırdır” diyor.

Bilgileri Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur köşesinde paylaştı.

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