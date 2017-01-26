Trump'ın güvenli bölge çıkışına Türkiye'den cevap!

Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi.
TAKİP EDİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Türkiye uzun süredir dile getiriyordu. Netleşince bakacağız, takip ediyoruz" diye konuştu.
KESİNLİKLE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAĞIM DEMİŞTİ
Trump, Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş sonucu ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarının daha doğru olacağını belirterek "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket." dedi.