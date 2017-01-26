26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Trump'ın güvenli bölge çıkışına Türkiye'den cevap!

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Trump'ın güvenli bölge çıkışına Türkiye'den cevap!
Trump'ın, imzalayacağı bir kararname ile "Suriye'de halkın korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" talimatı vereceği iddialarına Türkiye ve Rusya'dan cevap geldi..
Trump'ın güvenli bölge çıkışına Türkiye'den cevap! Trump'ın güvenli bölge çıkışına Türkiye'den cevap! Trump'ın güvenli bölge çıkışına Türkiye'den cevap!

Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi.

TAKİP EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Türkiye uzun süredir dile getiriyordu. Netleşince bakacağız, takip ediyoruz" diye konuştu.

KESİNLİKLE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAĞIM DEMİŞTİ

Trump, Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş sonucu ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarının daha doğru olacağını belirterek "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket." dedi.

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