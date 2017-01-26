26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Mısır’da gerginlik büyüyor

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Mısır'da seçimle gelen ilk sivil devlet başkanı Muhammed Mursi'nin General Sisi tarafından yapılan darbeyle devrilmesinin ardından ülkede gerginlik sürüyor.
Mısır’da gerginlik büyüyor
Mısır’da gerginlik büyüyor Mısır’da gerginlik büyüyor Mısır’da gerginlik büyüyor

Mısır'da seçimle gelen ilk sivil devlet başkanı Muhammed Mursi'nin General Sisi tarafından yapılan darbeyle devrilmesinin ardından ülkede gerginlik sürüyor.

Tahrir Meydanı, yoğun güvenlik tedbirleri altında halkın girişine kapatıldı. Güvenlik tedbiri olarak Tahrir meydanına giden Sedat Metrosu seferleri iptal edildi. Kahire Abdülhalik Servet sokağında gazeteciler sendikasının etrafı 10 adet polis aracı ve zırhlı araçlarla çevrildi. Hâkimler Kulübünün bulunduğu bölgede sivil savunma arabaları yer aldı.

Sisi'nin Devlet Başkanı olmasının ardından barışçıl gösterilerde bulunan gençlerin etrafını çeviren askeri ve polis güçleri her yerde görünmeye başladı. Birçok insan hakları kuruluşu Mısır'daki darbe yönetimi tarafından 2013 ile 2017 arasında yaklaşık 60 bin kişinin hapse atıldığını rapor etti.

Mahalli ve milletler arası insan hakları teşkilatları her gün en az 3 ile 4 kaybolma olayını rapor etti. İhvanı Müslim tarafından organize edilen Nahda ve ve Rabia meydanlarında oturma eylemlerine müdahale eden güvenlik güçleri, 14 Ağustos 2013'te toplum katliam yaptı. Yerel insan hakları teşkilatları, 2016 yılında 326 öldürme vakası rapor etti. 2016 Ağustos'unda Mısır Haklar ve Hürriyetler Koordinasyonu 1344 işkence vakasını kayıtlara geçti.

Mısır son aylarda kötüleşen ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle zor günler yaşıyor. IMF tarafından onaylanan reform programını uygulamaya çalışan hükümet, büyük bütçe açığını ve aşırı resmi harcamayı, devlet desteklerini ve para dalgalanmalarını kontrol altına almayı hedefliyor.

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Mısır’da gerginlik büyüyorMısır’da gerginlik büyüyorMısır'da seçimle gelen ilk sivil devlet başkanı Muhammed Mursi'nin General Sisi tarafından yapılan darbeyle devrilmesinin ardından ülkede gerginlik sürüyor.
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