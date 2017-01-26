26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:13Öğle 13:24İkindi 15:56Akşam 18:21Yatsı 19:44
    • 13°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 83.487 0.43
  • Altın: 147,531 0.05
  • Dolar: 3,8475 0.39
  • Euro: 4,1283 0.19

Başbakan Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyor

»
Başbakan Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyor
Başbakan Yıldırım Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyor.
Başbakan Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyor Başbakan Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyor Başbakan Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyor.

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşması:

Gümrük konusunun ne kadar önemli olduğunu geçen yıl gördük. Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçakçılığını önledik.

4 ÖZGÜRLÜK

Gümrükleri para kazanma amacına dönüştürürsek bilmeden ayağımıza sıkmış oluruz. Ticaret yavaşlar, alanda satanda kaybeder. Gümrüklerde alt yapıyı tesis etmek, malın, sermayenin, insanların serbestçe hareket etmesi nihai hedef olmalıdır. 4 özgürlüğe dünyanın ihtiyacı var. Malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı.

'DUVARLAR ÖREREK HUZURSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ'

Duvarlar örerek dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Güçlü olmak adil olmaktır, insanlık normlarına uygun hareket etmek, gücünü güçsüzler karşısında kötüye kullanmamaktan geçiyor. Bunun için bölgemizde yaşanan savaşlarda Türkiye'nin ortaya koyduğu fedakarlığı, 3 milyon insana bağrını açtığı dikkate alınırsa bu noktada gelişmiş dünya ülkelerinin konuşmaktan fazla katkısı olmadığını görebiliriz.

'EN BÜYÜK HEDEFİMİZ...'

Bölgesel ve küresel problemleri çözmek ülkelerin birinci sorumluluğudur. Türkiye bu anlamda sadece mültecileri misafir etmiyor, aynı zamanda Suriye'de devam eden savaşın sona ermesi için büyük insiyatifler alıyor. Ortaya koyduğumuz tutum bir çözümünde başlangıcı olmuştur. Bundan sonraki adım BM bünyesinde diğer paydaşlarında devreye girmesi ile Suriye'de çözümün sürekli hale gelmesi en büyük hedefimizdir.

GÜMRÜK BAKANINA TALİMAT

Bulgaristan sınırında bir şikayet var. Bizim tarafta kuyruklar oluşuyormuş. Dinlenme alanı istiyorlar. Rıfat Bey oradaki yeri genişletelim. Arsa, yer ne istiyorsanız verelim.

Taşımacılıktan lojistiğe geçen süreci yaşıyoruz. Limanlarda manuel kontrol tarihe karışıyor.

Deniz limanlarının ardından kara limanları da yapılmaya başladı.

Bilgi toplumunda dünya ortalamasını geçtik, Avrupa ortalamasını yakaladık.

Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri bize benzer ülkelerinkinden daha iyi durumda.

'ŞU KEPAZELİĞE BAK'

Bazı bankaları görüyorum ki bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan biri Kamu Bankası. Kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksanız! Bunun lamicimi yok. Uygulamazsanız gereği ne ise yaparız. Malı mülkü, aynı nakdi... Ne varsa hepsi teminat. birazda siz taşın altına elinizi koyun.

Efendim dolar kurunda dalgalanma var. Şuraya bak, şu kepazeliği bak. Milleti yaşatmak varken bir tekmede ben vurayım. Şimdi ABD başkanı da oturdu yerine, kısa sürede her şey düzelecek. Dolar kurundaki dalgalanma bitecek.

Türkiye'nin ekonomik göstergeleri birçok ülkeden daha iyi durumda. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler ve BETÖ'cüler ittifak kurdu. Türkiye ekonomisi kötü olacak diye mücadele ediyorlar. Unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir. Bu millet burunlarından getirecek.

'İÇERİDEN AL'

Gümrükleme alanında Türkiye 15 yılda çağ atladı. İş bitmedi. Ticareti kolaylaştıracağız. Özellikle satarken daha kararlı olacağız, alırken nazı olacağız. Yani içeride yapılan malları dışarıdan almaya gerek yok. Yok, dışarıdan alman gerekiyorsa dışarıdan al, daha ucuzsa dışarıdan al, buna bir engel yok.''

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyorBaşbakan Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyorBaşbakan Yıldırım Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşuyor.
AK Partili vekillerden Ahmet Türk'e kelepçe tepkisiAK Partili vekillerden Ahmet Türk'e kelepçe tepkisiAK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 74 yaşındaki Ahmet Türk’ün, Elazığ’da dün eli kelepçeli olarak hastaneye götürülmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Başbakan hesap sordu: Neden yargılanmıyorlar!Başbakan hesap sordu: Neden yargılanmıyorlar!FETÖ elebaşı, Donald Trump’a başkanlık koltuğuna oturmadan önce bir hamle daha yaptı ve mektup yazdı.
Başbakan Binali Yıldırım: Bu yol yol değil!Başbakan Binali Yıldırım: Bu yol yol değil!Başbakan Binali Yıldırım, Adli veri bankası tanıtım töreninde konuştu.
Türkiye Kamu-Sen'de ikinci kez gerginlik çıktı!Türkiye Kamu-Sen'de ikinci kez gerginlik çıktı!Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nin önünde dünkü saldırıdan sonra ikinci kez gerginlik çıktı. Yaklaşık 30 kişilik grup, genel merkez binasına girmek istedi. Yüzlerce sendikalı ise genel merkez binasının önünde adeta set çekti.
Bahçeli'nin görevden aldığı MHP'li eski Burdur il yöneticilerinden 'Hayır' bildirisiBahçeli'nin görevden aldığı MHP'li eski Burdur il yöneticilerinden 'Hayır' bildirisiMHP Lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce görevden aldığı eski Burdur il yöneticileri başkanlık sistemine neden karşı çıktıklarını madde madde sıraladı.
  • AK Parti kitapçığında Bahçeli sürprizi!26 Ocak 2017 Perşembe 08:40
  • Saadet Partisi'nden flaş 'hayır' açıklaması25 Ocak 2017 Çarşamba 16:08
  • Kışanak ve Tuncel'e kötü haber!25 Ocak 2017 Çarşamba 12:02
  • Başbakan Yıldırım'dan 112 bin 400 kişiye iş müjdesi!25 Ocak 2017 Çarşamba 11:45
  • Milli Görüş'ten "Referanduma"a son nokta25 Ocak 2017 Çarşamba 09:18
  • CHP'nin referandum planı ortaya çıktı24 Ocak 2017 Salı 14:59
  • MHP'de 'anayasa kararı' İSTİFASI!24 Ocak 2017 Salı 13:50
  • HÜDA PAR'ın referandum kararı! Bunu görürsek...24 Ocak 2017 Salı 11:21
  • Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi!24 Ocak 2017 Salı 11:02
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş noktayı koydu: Mümkün değil!24 Ocak 2017 Salı 10:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri