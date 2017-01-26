Başbakan Yıldırım:"Şu kepazeliği bak! Milleti yaşatmak varken.."

Başbakan Binali Yıldırım, finansal alanda yapılan düzenlemelere bankaların ayak sürdüğünü ifade ederek oldukça sert bir üslupla uyarıda bulundu.

Başbakan Yıldırım, Dünya Gümrük Günü toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada gümrüklerdeki duruma değinen Yıldırım, Bulgaristan'dan kaynaklanan sorun nedeniyle Türkiye tarafında uzun kuyruklar oluştuğunu ifade etti. Yıldırım, buralarda konaklama alanı konusunda şikayetler olduğunu belirterek bahsedilen alanların genişletilmesini istedi.

Finansal alanda yapılan düzenlemelere bazı bankaların uymak istediğini ifade Başbakan Yıldırım, bu bankalardan birinin de kamu bankası olduğunu söyledi. Biraz da taşın altına siz elinizi koyun diyen Yıldırım, şu şekilde konuştu:

''Efendim dolar kurunda dalgalanma var. Şuraya bak, şu kepazeliği bak. Milleti yaşatmak varken bir tekmede ben vurayım. Şimdi ABD başkanı da oturdu yerine, kısa sürede işler düzelecek. Dolar kurundaki dalgalanma bitecek.''