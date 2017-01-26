Rusya'da termik santralde patlama!

Rusya'nın Penza kentindeki bir termik santralde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynağın Sputnik'e verdiği bilgiye göre, patlamaya bir gaz karışımının infilak etmesi nedeni oldu. Patlama en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın etkisiyle santralin çatısı 600 metrekareyi kapsayan bir alanın üzerine çöktü.

'PATLAMA KAYNAK ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAŞANDI'

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın kaynak çalışmaları sırasında meydana geldiği ve patlama sonrası santraldeki turbo jeneratörlerden birinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.

'PATLAMANIN NEDENLERİ ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI'

Açıklamada, enkaz üzerinde inceleme yapıldığı ve patlamanın nedenlerinin araştırılmaya başlandığı kaydedildi.

Sputnik