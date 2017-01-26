26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:13Öğle 13:24İkindi 15:56Akşam 18:21Yatsı 19:44
    • 13°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 83.594 0.56
  • Altın: 147,480 0.02
  • Dolar: 3,8543 0.57
  • Euro: 4,1253 0.12

Rusya'da termik santralde patlama!

»
Rusya'nın Penza kentindeki bir termik santralde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'da termik santralde patlama!
Rusya'da termik santralde patlama! Rusya'da termik santralde patlama! Rusya'da termik santralde patlama!

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynağın Sputnik'e verdiği bilgiye göre, patlamaya bir gaz karışımının infilak etmesi nedeni oldu. Patlama en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın etkisiyle santralin çatısı 600 metrekareyi kapsayan bir alanın üzerine çöktü.

'PATLAMA KAYNAK ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAŞANDI'

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın kaynak çalışmaları sırasında meydana geldiği ve patlama sonrası santraldeki turbo jeneratörlerden birinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.

'PATLAMANIN NEDENLERİ ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI'

Açıklamada, enkaz üzerinde inceleme yapıldığı ve patlamanın nedenlerinin araştırılmaya başlandığı kaydedildi.

Sputnik

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!FETÖ elebaşı, Donald Trump’a başkanlık koltuğuna oturmadan önce bir hamle daha yaptı ve mektup yazdı.
Rusya'da termik santralde patlama!Rusya'da termik santralde patlama!Rusya'nın Penza kentindeki bir termik santralde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD'den Türkiye'ye ziyaret uyarısı!ABD'den Türkiye'ye ziyaret uyarısı!ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını, "olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardı.
Rusya'dan ABD'ye çok sert Suriye cevabı!Rusya'dan ABD'ye çok sert Suriye cevabı!ABD'nin Suriye'deki güvenli bölge açıklamasına Kremlin'den cevap geldi.
Rusya Astana'da Kürtlere özerklik önerdi!Rusya Astana'da Kürtlere özerklik önerdi!Rusya tarafından Astana’daki müzakereler sırasında Suriyeli muhalif gruplara sunulan yeni anayasa taslağında, Suriye Kürtlerine otonomi verilmesi teklifinin bulunduğu bildirildi.
Ruslar ilk elektromanyetik silahı test ettiRuslar ilk elektromanyetik silahı test ettiRus mühendisler, elektromanyetik ateşleme mekanizması sayesinde her türlü zırhı delebilecek yeni bir silahı başarıyla test ettiklerini açıkladı.
  • Musul'da petrol kuyuları yanmaya devam ediyor!26 Ocak 2017 Perşembe 10:40
  • Meksika'dan Trump'a rest26 Ocak 2017 Perşembe 09:20
  • Türkiye'nin dediği mi oluyor? Trump talimatı verdi26 Ocak 2017 Perşembe 08:29
  • ABD'li vekilden itiraf: Esed ile görüştüm çünkü...26 Ocak 2017 Perşembe 08:18
  • Yunan ordusunda skandal!25 Ocak 2017 Çarşamba 22:10
  • O ülkede küfür etmek artık yasak!25 Ocak 2017 Çarşamba 19:31
  • Real'den 'Haç' kararı25 Ocak 2017 Çarşamba 18:57
  • Duterte bu sefer kiliseye küfretti!25 Ocak 2017 Çarşamba 16:38
  • DEAŞ'ın koyduğu kurallara militanları da uymuyor25 Ocak 2017 Çarşamba 14:34
  • Çin'in ABD'ye cevabı sert oldu! Savaş çıkarsa...25 Ocak 2017 Çarşamba 11:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri