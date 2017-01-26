26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:13Öğle 13:24İkindi 15:56Akşam 18:21Yatsı 19:44
    • 13°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 83.594 0.56
  • Altın: 147,480 0.02
  • Dolar: 3,8543 0.57
  • Euro: 4,1253 0.12

Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

»
Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu
Adana Merkez Sabancı Camisi'nde cuma namazı sırasında "Üzerimde bomba var" diye bağırarak paniğe yol açıp 11 kişinin yaralanmasına neden Mahmut Kılıçaslan tahliye edildi.
Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Mahmut Kılıçaslan (33) ile avukatı katıldı. Duruşmada, müştekiler Salih Özkaraman, Volkan Akgöz, Ercan Çakır ve Muhammet Korana ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsilen Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya da salonda hazır bulundu. 

Mahkeme başkanı, sanıktan elde edilen dijital malzemelerle ilgili raporun Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gönderilmediğini belirtti.

MÜFTÜLÜK ŞİKAYETÇİ 

Müştekiler daha önce ifade verdiklerini belirtip sanıktan şikayetçi olmadı.

Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya ise camide zarar oluştuğunu belirterek, "Ancak zarar miktarı hususunda bir tespit yapılmamıştır, dava nedeniyle şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz." dedi.

KARAR AÇIKLANDI, AĞLADI

Sanık Kılıçaslan da bütün kamuoyundan tekrar özür dilediğini belirterek, "Böyle bir suçla karşınıza çıkmaktan kendimden utanç duyuyorum." diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kılıçaslan'ı "Üzerine atılı suçun niteliği, dosya kapsamına yansıyan delil durumu ve tutuklulukta geçen süre ile tutukluluğun tedbir olma niteliği nazara alarak" yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti. 

Tahliye kararını duyan Kılıçaslan, sevinçten uzun süre ağladı.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında kararYunan mahkemesinden darbeciler hakkında kararYunanistan'da bulunan darbeci askerlerle ilgili nihai karar verildi. Mahkeme, 8 darbeci askerin de iadesini reddetti.
Suriyeli doktorlara özel çalışma izni!Suriyeli doktorlara özel çalışma izni!Sağlık Bakanı Akdağ, "Türkiye'deki Suriyeli doktorlar ve Suriyeli sağlık çalışanlarına, Suriyeli misafirlere bakmak üzere bir anlamda özel bir çalışma izni vereceğiz." dedi.
Adana'da mezarlıkta silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu!Adana'da mezarlıkta silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu!Adana'nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında kalaşnikof marka otomatik tüfek ve tabancayla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu.
40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!İstanbul Fatih'te 40 günlük kız bebeğini Eminönü sahilde denize atarak öldüren anne Fatma K.'nın kucağındaki bebeğini denize atmadan dakikalar önce kameraya takılan görüntüsü ortaya çıktı.
Mısır’da gerginlik büyüyorMısır’da gerginlik büyüyorMısır'da seçimle gelen ilk sivil devlet başkanı Muhammed Mursi'nin General Sisi tarafından yapılan darbeyle devrilmesinin ardından ülkede gerginlik sürüyor.
Kararı duyunca gözyaşlarına boğulduKararı duyunca gözyaşlarına boğulduAdana Merkez Sabancı Camisi'nde cuma namazı sırasında "Üzerimde bomba var" diye bağırarak paniğe yol açıp 11 kişinin yaralanmasına neden Mahmut Kılıçaslan tahliye edildi.
  • CNN TÜRK'te algı operasyonu yapmak isterken rezil oldu!26 Ocak 2017 Perşembe 15:30
  • Bursa'da uçak üretmek için çalışıyorlar26 Ocak 2017 Perşembe 15:00
  • Bakan Arslan demiryolları hatlarının uzayacağını açıkladı!26 Ocak 2017 Perşembe 14:30
  • Altı aydır aranan kadın teröriste operasyon26 Ocak 2017 Perşembe 14:27
  • İş adamı İsmail Elibol'dan hükümete görülmemiş destek çağrısı!26 Ocak 2017 Perşembe 14:00
  • Kartal Devlet Hastanesi'nde silah sesleri26 Ocak 2017 Perşembe 13:56
  • Karlov'un katiline komiserden destek26 Ocak 2017 Perşembe 13:41
  • Fatih Altaylı’nın sözüne kızan başkan sahaya eşekle çıktı26 Ocak 2017 Perşembe 13:30
  • Trump'ın güvenli bölge çıkışına Türkiye'den cevap!26 Ocak 2017 Perşembe 13:25
  • Başkent’te acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı26 Ocak 2017 Perşembe 12:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri