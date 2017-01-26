Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Mahmut Kılıçaslan (33) ile avukatı katıldı. Duruşmada, müştekiler Salih Özkaraman, Volkan Akgöz, Ercan Çakır ve Muhammet Korana ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsilen Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya da salonda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, sanıktan elde edilen dijital malzemelerle ilgili raporun Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gönderilmediğini belirtti.
MÜFTÜLÜK ŞİKAYETÇİ
Müştekiler daha önce ifade verdiklerini belirtip sanıktan şikayetçi olmadı.
Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya ise camide zarar oluştuğunu belirterek, "Ancak zarar miktarı hususunda bir tespit yapılmamıştır, dava nedeniyle şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz." dedi.
KARAR AÇIKLANDI, AĞLADI
Sanık Kılıçaslan da bütün kamuoyundan tekrar özür dilediğini belirterek, "Böyle bir suçla karşınıza çıkmaktan kendimden utanç duyuyorum." diyerek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Kılıçaslan'ı "Üzerine atılı suçun niteliği, dosya kapsamına yansıyan delil durumu ve tutuklulukta geçen süre ile tutukluluğun tedbir olma niteliği nazara alarak" yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.
Tahliye kararını duyan Kılıçaslan, sevinçten uzun süre ağladı.
Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.