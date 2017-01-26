Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı.
KELEPÇESİZ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ
TSİ 16: 00 sıralarında başlaması beklenen duruşma için Atina Yüksek Mahkemesine getirilen darbeci subayların kelepçesiz olması dikkat çekti. Darbeci subaylar hakkında Türkiye'ye iade edilip edilmemesine ilişkin nihai kararların bugün verilmesi bekleniyordu. Beklenen de oldu.
Darbeci askerlerin tamamı için nihai karar verildi. Mahkeme 8 darbeci askerin de Türkiye'ye iadesini reddetti.