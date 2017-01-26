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Fenerbahçe'ye verilen ceza 1 milyon lirayı aştı

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Fenerbahçe'ye verilen ceza 1 milyon lirayı aştı
Fenerbahçe Kulübü, son 50 günde PFDK'dan toplam 1 milyon 32 bin lira para cezası aldı.
Fenerbahçe'ye verilen ceza 1 milyon lirayı aştı Fenerbahçe'ye verilen ceza 1 milyon lirayı aştı Fenerbahçe'ye verilen ceza 1 milyon lirayı aştı

 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 200 bin lira, Trabzonspor'un 170 bin lira ve Galatasaray'ın da 15 bin lira para cezası ödemesine karar verdi. 

Verilen bu ceza sonrası Fenerbahçe Kulübü'nün son 50 günde aldığı toplam ceza 1 milyon 32 bin liraya ulaştı.

ALDIĞI CEZA 1 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan PFDK Kararları açıklamasında Fenerbahçe'ye verilen ceza için, ''22.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI OKUL AÇIK D,E,L,M, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''  ifadelerine yer verildi.

Bu cezayla birlikte PFDK, son 50 günde Fenerbahçe'ye (başkan ve yöneticiler dahil) toplam 1 milyon 32 bin TL para cezası kesmiş oldu.

Kararda ayrıca Trabzonpsor ve Galatasaray'ın aldığı cezalar da dikkat çekti.

TRABZON'A 170 BİN LİRA

Trabzonspor için yapılan açıklamada, ''TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.'' açıklaması yapıldı.

G.SARAY'A 15 BİN LİRA CEZA

"GALATASARAY A.Ş'nin, 21.01.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiiştir"

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