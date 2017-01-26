26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

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Dolar/TL bankalararası piyasada 3,87'yi aştı. Euro 4,15'i aşarak rekor kırdı. Piyasalar Fitch'in yarın vereceği not kararını bekliyor.
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı Euro tüm zamanların rekorunu kırdı Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

 

Merkez Bankası'nın salı günkü faiz kararı sonrasında dalgalanan dolar/TL'de yükseliş yaşandı, euro rekor kırdı.

Bankalararası piyasada güne 3,81 civarında başlayan dolar 3,87'yi aştı. Dolar gün içinde en yüksek 3,8720'yi gördü.

EURODA YENİ REKOR

Euro ise rekor tazeledi. Euro/TL 4,1555'e çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Analistler teknik açıdan dolar/TL için 3,7750 seviyesinin destek, 3,8430 ve 3,8550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyordu.

Faiz artırım kararının ardından piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip ediyor. MB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75 olarak belirlenirken, TL için yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.

FITCH KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar ayrıca yarınki Fitch kararını bekliyor. Türkiye'ye yatırım yapılabilir tek notu veren Fitch'in kararı kur üzerinde etkili olacak.

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