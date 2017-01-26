Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Merkez Bankası'nın salı günkü faiz kararı sonrasında dalgalanan dolar/TL'de yükseliş yaşandı, euro rekor kırdı.
Bankalararası piyasada güne 3,81 civarında başlayan dolar 3,87'yi aştı. Dolar gün içinde en yüksek 3,8720'yi gördü.
EURODA YENİ REKOR
Euro ise rekor tazeledi. Euro/TL 4,1555'e çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Analistler teknik açıdan dolar/TL için 3,7750 seviyesinin destek, 3,8430 ve 3,8550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyordu.
Faiz artırım kararının ardından piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip ediyor. MB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75 olarak belirlenirken, TL için yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.
FITCH KARARI BEKLENİYOR
Piyasalar ayrıca yarınki Fitch kararını bekliyor. Türkiye'ye yatırım yapılabilir tek notu veren Fitch'in kararı kur üzerinde etkili olacak.