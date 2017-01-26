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Mahkemeden Rüzgar Çetin gerekçesi

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Mahkemeden Rüzgar Çetin gerekçesi
İstinaf Mahkemesi polis memurunun ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in aldığı hapis cezasının 7 yıl 6 ay hapis cezasına çıkarılma gerekçesini anlattı.
Mahkemeden Rüzgar Çetin gerekçesi Mahkemeden Rüzgar Çetin gerekçesi Mahkemeden Rüzgar Çetin gerekçesi

 

İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çıkarmasının gerekçesini açıkladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi gerekçeli kararında, olay anlatıldı. Olay anında Rüzgar Çetin'in 107 promil alkollü olduğu, aracını güvenli bir şekilde sevk ve idare edebilecek durumda olmadığı vurgulanan kararda, Çetin'in yola gereken dikkati vermeden sevk ve idaresindeki aracı ile seyir halindeyken öndeki aracı sollamaya çalıştığı, 3 şeritli yolun sağ şeridinden orta şeride geçtiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden Çetin'in sol şeride geçtiği, bu sırada karşı yönden gelen polis aracına çarptığı anlatıldı.

Kararda, olay nedeniyle görevi başında olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün vefat ettiği ve aynı aracı kullanan diğer polis memuru Emre Tetik'in ise yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı belirtildi.

SANIK KENDİ BİLGİSİNE GÜVENEREK...

Olayın "Bilinçli taksirle" gerçekleştiği ifade edilen gerekçeli kararda, "Bu hareketlerinin sonucu gerçekleşmesi muhtemel neticeyi ön gördüğü halde kendi tecrübesine, şoförlük yeteneklerine, şeridin boş olduğu ihtimaline güvenerek hareketlerine devam ettiği ancak istemediği neticenin meydana gelmesine neden olduğu kanaatine varılmıştır.

Söz konusu olayda sanık neticeyi ön gördüğü halde sırf şansına ve başka etkenlere kendi beceri ve bilgisine güvenerek hareket etmiş ve böylelikle gerçekleşmemesi için gerekeni yapmamak suretiyle bilinçli taksirle hareket etmiştir" cümleleri kullanıldı.

POLİS MEMURU KUSURLU DEĞİLDİ

Çetin hakkında hüküm kurulurken dikkate alınan hususları anlatan Ceza Dairesi gerekçeli kararında, "Sanığın olayda tam ve asli kusurlu olması, karşı tarafın kazada bir kusurunun bulunmaması, polis hizmet aracının nizami bir şekilde kendi şeridinde ve rahatlıkla fark edilebilecek tepe lambaları yanar vaziyetteyken seyir halinde bulunması, ölen ve yaralananın vazife başındaki polis memurları olması, kazanın meydana geliş şekli gibi sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak, temel ceza alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle takdiren 6 yıl olarak belirlenmiştir" cümlelerine yer verdi.

CEZADAKİ İNDİRİM GEREKÇELERİ

Eylemin bilinçli taksir altında işlendiği gerekçesiyle cezada yarı oranında artırım yapılarak hapis cezasının 9 yıla çıkarıldığı belirtilen gerekçeli kararda, Çetin'in cezasındaki indirim gerekçeleri de açıklandı. Gerekçeli kararda, "Sanığın kazadan sonra olay mahallini terk etmemesi, olaydan sonra ve duruşma sırasındaki iyi hali, pişman olduğunu dile getirmesi, mağdurların şikayetten vazgeçmeleri ve cezanın sanık üzerindeki olası etkilerinin lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak cezasından indirim yapılmıştır" denildi.

Çetin'in sonuç olarak 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildiği anlatılan gerekçeli kararda, hakkında konulan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulmasına karar verildiği belirtildi.

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