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Kuzey Kore'de çarpıcı gelişme!

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Kuzey Kore'den kaçan en üst düzey eski diplomat Thae Yong-ho, direnişin arttığını ve Kim Jong-un günlerinin sayılı olduğunu iddia etti.
Kuzey Kore'de çarpıcı gelişme!
Kuzey Kore'de çarpıcı gelişme! Kuzey Kore'de çarpıcı gelişme! Kuzey Kore'de çarpıcı gelişme!

Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliği'nde daha önce büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan eski diplomat Thae Yong-ho, "Ülkede hoşnutsuzluğun arttığı lider Kim Jong-unun günlerinin sayılı olduğunu" iddia etti.

DİRENİŞ ARTIYOR

Geçen yıl Güney Kore'ye sığınan eski diplomat Thae, başkent Seul'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'deki durum hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Thae, halk arasındaki konuşmalarda, ülke yönetimi hakkındaki hoşnutsuzluğun arttığının görüldüğünü belirtti.

Bu eleştirilerin düşük seviyede dile getirildiğini belirten Thae, buna karşın bunun birkaç sene öncesine göre düşünülemez olduğunu ifade etti. Thae, "Direniş yavaş bir biçimde artıyor." dedi.

KİM JONG-UN'UN GÜNLERİ SAYILI

Thae, halkın ülkede beslenme sıkıntısı çektiğini kaydederek, "Zorlu beslenme şartlarına karşı insanlar tepki gösteriyorlar. Buna karşın bir ayaklanma çağrısı ihtimali düşük ancak yine de Kim Jong-un'un günleri sayılıdır." diye konuştu.

ÜLKEYE KAÇAK GİREN FİLMLER HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Eski diplomat Thae, Kuzey Kore'deki komünist sistemin, ülke dışından daha fazla bilgi gelmesiyle çökertilebileceğini savundu. Thae, "Ülke halkı yasa dışı yollardan sokulan Güney Kore dizi ve filmleri sayesinde Güney Kore'nin zengin bir ülke olduğunu öğrendi. Bu yüzden okullarda artık Güney Kore'nin fakir bir ülke olduğu öğretilmiyor." ifadesini kullandı.

KAÇAN EN ÜST DÜZEY DİPLOMAT

Son olarak Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinde büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Thae Yong-ho, ağustos ayında eşi ve iki oğluyla Güney Kore'ye kaçmıştı. Son 20 yılda Kuzey Kore'den kaçan en üst düzey yetkili olan eski diplomat, Kuzey Kore'nin gerçeklerini anlatarak kendisini ülkesindeki vatandaşları kurtarmaya adadığını söylemişti.

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