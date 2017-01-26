Yatağın altından 20 milyon dolar çıktı

ABD Massacchusetts'te bir dairede gerçekleştirilen aramada, yatağın altından 20 milyon dolar nakit para çıktı.
Tahta bir yatağın altında bulunan paranın fotoğrafı Twitter'dan paylaşıldı.
Elde edilen bilgiye göre bir saadet zinciri kurduğu öğrenilen Brezilyalı bir kişinin tutuklandığı ve ardından evinden yapılan aramada paraya ulaşıldığı öğrenildi.
28 yaşındaki adamın Cleber Rene Rizerio Rocha olduğu ve kara para akladığı da belirtiliyor.
Hong Kong üzerinden Brezilya'ya transfer edilen milyonlarca dolar paranın takibi sırasında Rocha'ya ulaşıldığı açıklanırken Rocha'nın da yakalandığında elindeki bavulda 2.2 milyon dolar para bulunduğu bildirildi.