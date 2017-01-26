26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Yatağın altından 20 milyon dolar çıktı

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ABD'de bir dairede yatağın altından 20 milyon dolar çıktı. Paranın sahibi Cleber Rene Rizerio Rocha'nın kara para akladığı belirtiliyor.
Yatağın altından 20 milyon dolar çıktı
Yatağın altından 20 milyon dolar çıktı Yatağın altından 20 milyon dolar çıktı Yatağın altından 20 milyon dolar çıktı

 

 

ABD Massacchusetts'te bir dairede gerçekleştirilen aramada, yatağın altından 20 milyon dolar nakit para çıktı.

Tahta bir yatağın altında bulunan paranın fotoğrafı Twitter'dan paylaşıldı.

Elde edilen bilgiye göre bir saadet zinciri kurduğu öğrenilen Brezilyalı bir kişinin tutuklandığı ve ardından evinden yapılan aramada paraya ulaşıldığı öğrenildi.

28 yaşındaki adamın Cleber Rene Rizerio Rocha olduğu ve kara para akladığı da belirtiliyor.

Hong Kong üzerinden Brezilya'ya transfer edilen milyonlarca dolar paranın takibi sırasında Rocha'ya ulaşıldığı açıklanırken Rocha'nın da yakalandığında elindeki bavulda 2.2 milyon dolar para bulunduğu bildirildi.

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