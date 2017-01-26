NASA, UFO'ları gizledi mi?

NASA’nın daha önce olduğu gibi Dünya’dan yükselen bir UFO görüntüsünün ortaya çıkmasıyla yayını durdurduğu iddia edildi.

İngiliz UFO araştırmacısı John Craddick, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yapılan canlı yayını takip ettiği sırada kameralara bir UFO’nun takılmasından sonra yayının NASA tarafından kesildiğini iddia etti.

Yıllardır bu tarz yayınları izlediğini ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Craddick, “Arkadaşıma yayının nasıl çalıştığını gösteriyordum. 23.30 sularında yayın kesildi, 35 saniye sonra geri geldiğinde obje yoktu. Başta çok küçüktü, sonra giderek büyüdü. Bu şekilde 25 saniye kadar sürdü” dedi.

‘Hiçbir insan bu kadar yükseklikten uçamaz’ sözlerini kullanan Craddick, gördüğü şeyin UFO’ların varlığına bir kanıt olduğunu ifade etti.

Daha önce benzer teoriler de ortaya atılmış, NASA’nın atmosferden küçük bir ışık hüzmesinin çıkmasının ardından canlı yayını yarıda kestiği iddia edilmişti.



