'Diriliş Ertuğrul' dizisinde rol alan Nurettin Sönmez, aldığı acı haberle sarsıldı. Başarılı oyuncunun babası Ümit Sönmez hayatını kaybetti.
Aynı dizide 'Abdurrahman Alp' rolünü canlandıran Celal Al, vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.
26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Diriliş'ten acı haber! Hayatını kaybetti
'Diriliş Ertuğrul' dizisinde rol alan Nurettin Sönmez, aldığı acı haberle sarsıldı. Başarılı oyuncunun babası Ümit Sönmez hayatını kaybetti.
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