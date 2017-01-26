Öğrenciler, bitkilerden tamamen yerli ve az maliyetli yapay kan üretti. Üretilen kan, kan ihtiyacı olan bütün alanlarda kullanılabilecek.
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26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Türk öğrencilerinin müthiş buluşu
Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri bilim dünyasına katkı sağlayacak önemli bir buluşa imza attı.
Öğrenciler, bitkilerden tamamen yerli ve az maliyetli yapay kan üretti. Üretilen kan, kan ihtiyacı olan bütün alanlarda kullanılabilecek.
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