Kumluca'dan Side'ye giden Alman turistlerin bulunduğu 41 yaşındaki Semih Özcan yönetimindeki 07 S 2381 plakalı tur midibüsü, saat 14.30 sıralarında Tekirova Mahallesi Yarıkpınar Mevkii'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Sürüklenerek yol ortasında duran midibüsteki sürücü ve rehber kazayı yara almadan atlatırken, 13 turist ise yaralandı.
Kaza ardından ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kemer merkezdeki hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ajanslar
26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Kemer'de turistleri taşıyan midibüs devrildi
Kumluca'dan Side'ye giden Alman turistlerin bulunduğu 41 yaşındaki Semih Özcan yönetimindeki 07 S 2381 plakalı tur midibüsü, saat 14.30 sıralarında Tekirova Mahallesi Yarıkpınar Mevkii'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Sürüklenerek yol ortasında duran midibüsteki sürücü ve rehber kazayı yara almadan atlatırken, 13 turist ise yaralandı.
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