26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

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Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Yunanistan darbecileri koruyan bir duruma düştü" denildi.
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

 

Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararına  Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Darbeci askerleri iade etmeme kararını protesto ediyoruz.  Yunanistan darbecileri koruyan bir duruma düştü" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Demokratik anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki iade talebimiz Yunan yargısı tarafından reddedilmiştir.  Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz" denildi.

"DARBECİLERİ KORUYAN, KOLLAYAN BİR DURUMA DÜŞMÜŞTÜR"

Yunan yargısının bu tavrının, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere  Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak  Yunanistan'ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür. Yunan yargısının bu tavrı, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açmaktadır. Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak  Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerin devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir. Siyasi saiklerle alındığı düşünülen bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında işbirliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır."

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, darbe girişiminin ardından  Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince  Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili, tutuklama kararı verilmesi amacıyla nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. 
Talebi değerlendiren nöbetçi hakimlik, daha önce haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheli subaylarla ilgili bu kez yokluklarında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. 
Hakimlik ayrıca, şüpheli askerlerle ilgili İnterpol'de kırmızı bülten çıkarılması için ilgili makama yazı yazılmasını da karara bağladı.

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