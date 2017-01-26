26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Emniyetten Gürcistan plakalı araçlara karşı uyarı

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Mersin'de jandarma ekipleri, Erdemli, Mut ve Silifke'de gerçekleştirdiği 7 operasyonda, Gürcistan plakalı 7 kaçak araç ele geçirdi. Kaçakçıların ülkeye soktuğu ucuz lüks araçlar konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Emniyetten Gürcistan plakalı araçlara karşı uyarı
Emniyetten Gürcistan plakalı araçlara karşı uyarı Emniyetten Gürcistan plakalı araçlara karşı uyarı Emniyetten Gürcistan plakalı araçlara karşı uyarı

Mersin'de jandarma ekipleri,  Erdemli,  Mut ve  Silifke'de gerçekleştirdiği 7 operasyonda,  Gürcistan plakalı 7 kaçak araç ele geçirdi. Araçlar  Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl  Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak araçlara yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

SAHTE İŞLEMLERLE GETİRİLİYOR

Mersin'de ucuz fiyatla lüks araca binmek isteyen vatandaşların  Gürcistan'da anlaştıkları kaçakçılar aracılığıyla yanıltıcı işlemlerle  Türkiye'ye lüks araç getirildiği bilgisini alan ekipler, gelen istihbarat doğrultusunda çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler,  Erdemli,  Mut ve  Silifke ilçesinde 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ülkeye yasa dışı yollardan getirilen 7  Gürcistan plakalı araç ele geçirilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ UYARDI

Araçlar  Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçleri, kaçak araçlara karşı alım satım işlemlerinde de dikkatli olunması konusunda uyardı.

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