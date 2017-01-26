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Mehmet Ekici Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Mehmet Ekici Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici'yle, FIFA teamüllerini hesaba katarak 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.
Mehmet Ekici Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı Mehmet Ekici Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı Mehmet Ekici Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

Mehmet Ekici'nin transfer hikayesinin yanında "yılan hikayesi" solda sıfır kalırken hergün yeni bir iddia ortaya atılıyor...

Bu iddiaların kaynağı ise 10 gün önce İstanbul'a gelen Mehmet Ekici'nin profesör olan Alman avukatı Tobias Huepp'in sözleri.

TFF'nin kurallarına göre bir futbolcu sözleşmesi ancak bittikten sonra yeni takımına imza atabiliyor. Huepp'e göre ise bu FIFA'nın teamüllerine tamamen aykırı. Bu yüzden Fenerbahçe, Mehmet Ekici'ye imza attırırsa TFF herhangi bir ceza uygulayamaz. İşte Fenerbahçe de bu kuralı işleme koydu ve Mehmet Ekici'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu arada Mehmet Ekici, İstanbul Kalamış'ta daha önce Diego Lugano'nun yaşadığı evi satın aldı.

Star

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