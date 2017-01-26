26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Bahçeli: Kuluçkaya yatmışlar, fırsat kolluyorlar

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından referandum açıklaması yaptı.
Bahçeli: Kuluçkaya yatmışlar, fırsat kolluyorlar
Bahçeli: Kuluçkaya yatmışlar, fırsat kolluyorlar Bahçeli: Kuluçkaya yatmışlar, fırsat kolluyorlar Bahçeli: Kuluçkaya yatmışlar, fırsat kolluyorlar

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum süreciyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

İşte Bahçeli'nin attığı o tweetler:

Yeni bir referandumun arifesindeyiz. Türk milletinin şaşmaz ve isabetli iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Bu anı sabırla beklemeliyiz.

Makyavel, “fırsat kaçırılmayacak kadar güzeldir”, diyordu. Kaos kuluçkasına yatıp felaket üretmeye niyetlenenler şimdilerde fırsat kolluyor.

Neyin fırsatı kollanıyor diye soracak olursanız, derim ki; kutuplaşmanın, krizin, kamplaşmanın, karanlığın, kavganın, kargaşanın...

18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin TBMM’de kabul edilmesiyle sırayı Cumhurbaşkanı’nın onayı, peşinden de Referandum safhası alacaktır.

"PROFESYONEL NİFAKÇILAR KAMPANYAYA BAŞLADILAR"

Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar.

Bir yanda evet, diğer yanda hayır diyenler devamlı surette tahkim edilirken, cepheleşme ve siyasal çatlaklar da derinleşmektedir.

"BU RAHATSIZLIK NİYE?"

Anayasa değişikliğindeki maksat yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır.

Söz ve yetki Türk milletinindir. Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Peki, rahatsızlık niyedir?

"ÇAREYİ MİLLETTE GÖRDÜK"

Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. 

Kaldı ki bunun nihai onay mercii Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük.

Sahip olduğumuz siyaset aklı; dağınıklığı birleştiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgınlığını durduran kudreti temsil etmektedir.

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