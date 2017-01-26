27 Ocak 2017 Cuma28 R.Ahir 1438
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Avrupa derbisinde unutulmaz geri dönüş!

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Avrupa derbisinde unutulmaz geri dönüş!
THY Euroleagu'deki Türk derbisinde Galatasaray karşısında 15 sayı yenik duruma düşen Fenerbahçe sahadan 85-80 galip ayrıldı.
Avrupa derbisinde unutulmaz geri dönüş! Avrupa derbisinde unutulmaz geri dönüş! Avrupa derbisinde unutulmaz geri dönüş!

 

Ülker Sport Arena'da maçın büyük bölümünü domine eden Galatasaray Odeabank farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkardı.

Ancak sarı-lacivertliler pes etmedi ve Obradovic'in ekibi inanılmaz bir geri döüşe imza atarak bitime 2 buçuk dakika kala maçta ilk kez öne geçti.

Karşılıklı basketlerle kafa kafaya giden son bölümde Fenerbahçe 22 saniye kala 4 sayı öne geçti ve skor avantajını koruyarak sahadan 85-80 galip ayrıldı.

1. ÇEYREK
FENERBAHÇE-GALATASARAY: 19-27
2. ÇEYREK
FENERBAHÇE-GALATASARAY: 41-54 (İLK YARI SONUCU)
3. ÇEYREK
FENERBAHÇE-GALATASARAY: 64-66

4. ÇEYREK
FENERBAHÇE-GALATASARAY: 85-80 (MAÇ SONUCU)

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