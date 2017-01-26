Avrupa derbisinde unutulmaz geri dönüş!

Ülker Sport Arena'da maçın büyük bölümünü domine eden Galatasaray Odeabank farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkardı.



Ancak sarı-lacivertliler pes etmedi ve Obradovic'in ekibi inanılmaz bir geri döüşe imza atarak bitime 2 buçuk dakika kala maçta ilk kez öne geçti.



Karşılıklı basketlerle kafa kafaya giden son bölümde Fenerbahçe 22 saniye kala 4 sayı öne geçti ve skor avantajını koruyarak sahadan 85-80 galip ayrıldı.



1. ÇEYREK

FENERBAHÇE-GALATASARAY: 19-27

2. ÇEYREK

FENERBAHÇE-GALATASARAY: 41-54 (İLK YARI SONUCU)

3. ÇEYREK

FENERBAHÇE-GALATASARAY: 64-66



4. ÇEYREK

FENERBAHÇE-GALATASARAY: 85-80 (MAÇ SONUCU)