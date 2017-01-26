27 Ocak 2017 Cuma28 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:57Akşam 18:22Yatsı 19:45
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.84
  • Altın: 147,259 -0.13
  • Dolar: 3,8619 0.77
  • Euro: 4,1194 -0.03

Yanlış yöne gittiğini 30 gün sonra anladı

»
Yanlış yöne gittiğini 30 gün sonra anladı
Çinli bir göçmen işçi 'Bahar Bayramı' olarak bilinen Çin yeni yılı için 1700 kilometre uzaklıktaki evine gitmek isterken, bisikletini yanlış yöne sürdüğünü 30 gün sonra anladı.
Yanlış yöne gittiğini 30 gün sonra anladı Yanlış yöne gittiğini 30 gün sonra anladı Yanlış yöne gittiğini 30 gün sonra anladı

 

Ülkenin güneydoğusundaki Rizhao şehrinde göçmen işçi olarak çalışan genç, bisikletiyle kuzeydeki Qiqihar'daki evine gitmek için Aralık ayında yola çıkmıştı.

Polisler genç adamı 500 kilometre sonra, Çin'in merkezindeki Anhui kentinde durdurdu.

PARASI OLMADIĞI İÇİN İNTERNET KAFELERDE UYUMUŞ

Polislerin bisikletin yasak olduğunu söyleyerek otoyolda durdurduğu adam, yanlışlıkla kuzeye değil, güneye doğru gittiğini bu sayede anladı.

Adamın parası olmadığı için bir süredir internet kafelerde uyuduğu belirtildi.

TREN BİLETİ SATIN ALINDI

Durumu anlayan polis, Qiqihar'daki evine gidebilmesi için tren bileti satın aldı.

İsmi açıklanmayan adamın otoyollardaki işaret tabelalarını okuyamadığı, başkalarına sorarak yolunu bulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Polis ve genç adamın durdurulduğu bilet gişesinde çalışanlar, olayı yeni fark eden adamın evine ulaşabilmesi için biletin alınmasına katkıda bulundu.

BBC TÜRKÇE

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Barrow ülkesine geri döndüBarrow ülkesine geri döndüEski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in ülkeyi terk etmesinin ardından Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow ülkesine geri döndü.
ABD'de üst düzey dört isim istifa ettiABD'de üst düzey dört isim istifa ettiABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan dört üst düzey yöneticinin istifa ettiği bildirildi.
Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye şok saldırıHaşdi Şabi'den Peşmerge'ye şok saldırıMusul ve Telafer bölgesinde IŞİD'e yönelik Irak ordusu ile birlikte operasyonlara katılan Şiilerden oluşan milis gücü Haşdi Şabi, Şengal bölgesinde Peşmerge mevzilerine saldırdı.
Mısır Gazze sınırında 3 tüneli yıktıMısır Gazze sınırında 3 tüneli yıktıMısır ordusunun, Gazze sınırında bulunan 3 tüneli yıktığı bildirildi.
Ted Malloch: Euro çökebilirTed Malloch: Euro çökebilirABD'nin AB Büyükelçisi olacağı iddia edilen Malloch, "Euro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir" dedi.
Yanlış yöne gittiğini 30 gün sonra anladıYanlış yöne gittiğini 30 gün sonra anladıÇinli bir göçmen işçi 'Bahar Bayramı' olarak bilinen Çin yeni yılı için 1700 kilometre uzaklıktaki evine gitmek isterken, bisikletini yanlış yöne sürdüğünü 30 gün sonra anladı.
  • Kuzey Kore'de çarpıcı gelişme!26 Ocak 2017 Perşembe 20:00
  • Yatağın altından 20 milyon dolar çıktı26 Ocak 2017 Perşembe 18:44
  • Mel Gibson'ın adaylığına tepki26 Ocak 2017 Perşembe 17:30
  • Müslüman futbolcuyu terörist diye kovdular!26 Ocak 2017 Perşembe 17:07
  • İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!26 Ocak 2017 Perşembe 16:40
  • Rusya'da termik santralde patlama!26 Ocak 2017 Perşembe 15:47
  • ABD'den Türkiye'ye ziyaret uyarısı!26 Ocak 2017 Perşembe 12:36
  • Rusya'dan ABD'ye çok sert Suriye cevabı!26 Ocak 2017 Perşembe 12:33
  • Rusya Astana'da Kürtlere özerklik önerdi!26 Ocak 2017 Perşembe 11:56
  • Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti26 Ocak 2017 Perşembe 10:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri