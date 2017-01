Bugün okunması tavsiye edilen dualar

En güzel cuma mesajları ve en güzel dualar ile birlikte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar :

Cuma günleri okunması tavsiye edilen dualar ve Esmalar:

İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.



Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah’.

YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen istegin kabul olur.

Dualar



Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin. Dua edin.

Cuma günü”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”” bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğinizi dileyin, sıkıntınız gider,huzur vr rahata erersiniz.



Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:



(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla

aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan

edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]

(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önceEstagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]

(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü

teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.)

Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.”

Cumâ namazından sonra şu duâyı okumak müstehabdır: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.

Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtâc etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.

Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu duâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile duâsı kabûl olur.

Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî, diyerek hâcetini söylemelidir.



Hacet'lerin Kabulü için Cuma Günü Okunan Güzel Bir Dua



La İlahe İllallah Cumanın Sebebiyle, Muhammedün S.A.V Resulullah Gerek

Yüzünün Gölgesiyle Dünya Ve Ahiret Muradımı Ver Melekler Duasıyla Ya

Vedüdüm, Sensin Maksudum, Kulhuvallahu Ehad Binbir Kere Ya Samed Cennet

Kapılarını Aç Benim Günahımdan Geç Benim Günahım Var İsa Senin Gibi

Hakk’ım Var Muhammed Aleyhisselam Gibi Dostum Var İlahi Kabre Vardığım

Gece Lutfeyle Yalnız Kaldığım Gece Bilmediğimi Bildir Kabrimi Nur İle

Doldur Kevser Şarabına Bandır Ulu Cemal’ini Göster Estağfiruliah

İstiğfarın Ben Zayıf Günahkar Kulun Ya Celil Ya Cabbar Sen Bağışla

Günağımı Ya Settar İlahi Cennetini Cemal’ini Göster Bana Gece Gündüz

Yalvarırım Sana Dünya Ve Ahiret Muradımı Ver Bana Rabbim Allah Fikrim

Zikrullah Kalbimin Nuru Resulullah Evvelim Allah Ahirim Allah La İlahe

İllallah Muhammedün S.A.V Resulullah

Cuma Günümüz Var İslam Dinimiz Var Muhammed S.A.V Gibi Şahımız Var

Allah Dedim Dostum Dedim Doksandokuz İsmine Mühür Vurdum Üstüne

Estağfirullah Ve Etübü İleyh, Sırrım Subhanım Allah, Derdim Dermanım

Allah, Gafil Kulun Gama Düşmüş, Yetiş İmdadına Ya Muhammed.

Kulhuvallahü Ehad; Binbir Kere Ya Samed, Keremler Şahı Muhammed, Umarım

Senden Şefaat. Muhammed Mustafa Sözüm, İhlas-I Şerifle Yundu Yüzüm,

Ayet-El Kürsi Hakkı İçin Sen Kabul Eyle Sözüm. Bugün Cuma Günüdür,

Dinim İslam Dinidir. Dinim İslam Olduğuna Yedi Binin Nısfına Mühürledim

Üstüne. La İlahe İllallah.

Üç Muradım Var Allahım, Biri Cennet , Biri Muradımın Kabulünü Bilmek,

Biri Didarını Görmek Cemal’ini Göster Bana Cennetine Davet Et Allah’ım

Kalbimizde Kanaat Kabrimizde Rahatlık Sıratta Selamet Tatlı Canımız

Sana Emanet Son Nefesimizde Selametler İhsan Eyle Kabir Dualarımızı

Asan Eyle Cennetinle Cemal’ini Cümleyle Beraber Banada Nasip Eyle La

İlahe İllallah Selalar Duası İçin , Muhammedün S.A.V Resulullah Arş-I

Gölgesi İçin Selalar Duası İçin Bir Allah İsmi Ya Celil Etme Sefil

Gönder Delil İlahi Yarabbi Hacetimizi Rahmet Deryasına Ulaştır Duaya

Açılan Elleri İcabete Eriştir Allah’ım Senden Başka Kimsemiz Yoktur La

İlahe İllallah Arş-I Alaya Muhammedün S.A.V Resulullah Şükür Mevlaya

Gani Allah Dualarımızın Kabul Olmasını Dileriz Ya Rabbi Ya Rabbena Her

Halimiz Malumdur Sana İnayet Eyle Yüzbinkere Hamd Ederiz Sana Cennet-İ

Ala’da Cemalini Göster Bize La İlahe İllallah Günahlarımızı Affeyle

Muhammedün S.A.V Resulullah Makamımızı Nur Eyle İalahi Ya Rabbim Son

Nefesimizde Kendimize Hakim Olamadığımız Zaman Bu Duayı Sana Emanet

Ediyoruz Erde Geçte Dağda Taşda Sen Yetiştir Son Nefesde

Ya Muhammed Salatu Sala’ya Yolladım Mevla’ya Sen Bizim Muradımızı Ver

Allah’ım Gelecek Cumaya La İlahe İllallah Ve Celle Celalühü Edası İle

Muhammedün S.A.V Resulullah Gölgesi İle Rabbim Muradımızı Ver Melekler

Duası İle

La İlahe İllallah Kalbimizi Karartma La İlahe İllallah Rızkımızı

Azaltma La İlahe İllallah Kabrimizi Daraltma La İlahe İllallah Senden

Başka Kapı Arartma La İlahe İllallah Sabır Muhammedün S.A.V Resulullah

Azapsız Kabir Nasip Eyle

Allah’ım Bizi Affeyle Her Derdimizi Defeyle Rızkımızı Bol Eyle

Kabrimizi Nur Eyle Kabre Girdiğimiz Zaman Sual Meleklerini Asan Eyle

Evvelim Allah Ahirim Allah

Kalbimde Beytullah La İlahe İllallah Muhammedün S.A.V Resulullah Eşhedü

Enla İlahe İllallah Ve Eşhedü Enna Muhammeden Abduhu Ve Resuluhu

Diyerek Çene Kapamak Nasip Eyle Allah’ım Şeytanın Şerrinden Düşmanın

Mekrinden Bilhassa Nefsimizin Şerrinden Kabirdeki Yılanlardan Ölümün

Dehşetinden Kabrin Dehşetinden Sıratın Zulmetinden muhafaza eyle ÖLÜMÜN

HAYIRLISINI ÜÇ AYLARIN BİRİSİNİ YASİN’İN YARISINI OKURKEN ÖLMEYİ NASİP

EYLE YARABBİ

El fatiha