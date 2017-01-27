27 Ocak 2017 Cuma28 R.Ahir 1438
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Üsküdar'da korkutan yangın

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Üsküdar'da korkutan yangın
Üsküdar’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Üsküdar'da korkutan yangın Üsküdar'da korkutan yangın Üsküdar'da korkutan yangın

 

Üsküdar’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Üsküdar'da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 

Edinilen bilgiye göre, Çavuşdere Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binadaki iki katın yanı sıra bitişiğindeki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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