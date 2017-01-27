27 Ocak 2017 Cuma28 R.Ahir 1438
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Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor!

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Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor!
15 Temmuz darbe girişiminden önce sıkı bir Fethullah Gülen yandaşı olan Oktay Usta, darbe girişiminin ardından kayıplara karıştı.
Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor! Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor! Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor!

Oktay Usta Samanyolu kanalı kapatıldığında ekrana çıkıp gözyaşları dökmüş, FETÖ mensubu işadamı Akın İpek'in şirketlerine el konulduğunda onlara destek gösterilerine katılıp yemekler dağıtmıştı. Darbe ile birlikte 180 derecelik bir dönüş yapmaya niyet etmiş sonrasında ise kayıplara karışmıştı.

 FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de uzun yıllar yemek programı yapan aşçı Oktay Usta, FETÖ darbe girişiminin ardından adeta buhar oldu.

 Kamuoyunda Oktay Usta olarak bilinen Oktay Aymelek, bir dönem reyting rekorları kıran programlara imza atıyor, kitapları çok satıyordu. FETÖ kanallarının kapatılması sırasında Samanyolu'nun canlı yayın konukları arasında Oktay Usta da vardı.

Gözyaşlarına boğulan Oktay Usta, şöyle konuşmuştu: 

"Hep Allah'ın adıyla bu işe başladık. Duamı ederken, vicdanlı olan düğmeye basmaz diyordum, vicdanlılar kalmamış. Böyle bitmemeliydi. Güzel bir sofra kurulmadan mutlu yuva olur mu? Bir bayan bana, 'Yuvam yıkılmak üzereydi, Allah senden razı olsun. Senin yemeklerinle yemek yapmayı öğrendim. Yuvamı kurtardım' dedi. Bunlara ulaşamayacak mıyız."

Oktay Usta, Koza İpek Grubu'na kayyum atanması sonrasında kanal binası önüne gelerek destek verdi.

2015 kasım ayında Oktay Usta'nın adı bir kez daha gündemdeydi. Samanyolu TV'nin kapatılmasıyla işsiz kalan Oktay Aymelek, İŞKUR'a işsizlik başvurusunda bulundu. İşsizlik başvurusu yapan Oktay Usta şunları söylemişti:

“İŞKUR’a başvurumu yaptım. 2 senedir hiç aklımıza gelmeyen işler başımıza geliyor. Herkes ne oldum diye değil ne olacağım diye düşünmek zorunda. Benim düne kadar işsizlik sigortasına başvuracağım aklıma gelmezdi. Ama unutmayalım yarın ne olacağını sadece Allah bilir. Hiçbir şeyin garantisi yok. Mevkilerin, rütbelerin bir önemi yok. Bugün işçi hakkımı kullandım ve sadece bu anı yaşadım.”

Ancak Oktay Usta hakkında çarpıcı bir ayrıntı çok geçmeden ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan haberde Oktay Usta'nın işsiz olmadığı Doğan Grubu'nda Posta gazetesinde yemek tarifleri yazdığı belirtiliyordu.

Yine gazetenin haberinde Oktay Akmelek'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı Bağ-Kur'lu olduğu belirlendi. Belgede; Akmelek'in 20 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Üsküdar'da bir reklam ajansı kurduğu ve ajansın faal olduğu belirtiliyor.

DARBE GİRİŞİMİNDE 180 DERECELİK DÖNÜŞ YAPMAYA ÇALIŞTI AMA... 

Sıkı bir FETÖ yandaşı olan Oktay Usta darbe girişiminde 180 derecelik bir dönüş yapmaya niyet etti. Bunun için de 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra 16 temmuzda Türk bayrağını twitter sayfasından paylaştı.

17 Temmuzda iki paylaşımda daha bulunan Oktay Usta, o tarihten sonra twitter sayfasını hiç kullanmadı.
Darbe girişiminden kısa bir süre sonra ismi gözaltına alınacaklar listesinde dolaştı, ancak herhangi bir gözaltı olmadı. Bir dönemin fenomen yemek ustasını gören bilen yok. 

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