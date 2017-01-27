Bursaspor Fatih Terim'e teklif yaptı

Bursaspor ikinci başkanı Ali Ademoğlu, teknik direktör arayışları konusunda açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'e teklif yaptıklarını açıklayan Ademoğlu. Fatih Terim'in bir gün Bursaspor'un başına geçeceğini umduğunu ve bunun bir hayal olmadığını dile getirdi.

'HAYAL GÖRMÜYORUM'

Ali Ademoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Fatih Terim ile konuştuk. Ben Milli takımın teknik direktörüyüm dedi. Kulüplerin ne meselesi varsa yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız dedi. Ben de cesaretlendim sonra. Sevgili hocam Bursaspor'a gelin dedim. Onun Bursaspor sevgisini bildiğim için onun samimiyetine inandım. Kendisi şu anda Milli takımdaki sorunlarla ilgilendiğini söyledi. Bursaspor şampiyon bir takım sonuçta. Fatih Terim de şampiyon bir teknik direktör. Fatih Terim'in, Bursaspor'u çalıştırmasını hayal olarak görmüyorum." dedi.