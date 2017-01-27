27 Ocak 2017 Cuma28 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:57Akşam 18:22Yatsı 19:45
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.84
  • Altın: 147,259 -0.13
  • Dolar: 3,8619 0.77
  • Euro: 4,1194 -0.03

Bursaspor Fatih Terim'e teklif yaptı

»
Bursaspor Fatih Terim'e teklif yaptı
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim'e "Bursaspor'a gelin" diye teklif yaptığını açıkladı.
Bursaspor Fatih Terim'e teklif yaptı Bursaspor Fatih Terim'e teklif yaptı Bursaspor Fatih Terim'e teklif yaptı

 

Bursaspor ikinci başkanı Ali Ademoğlu, teknik direktör arayışları konusunda açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'e teklif yaptıklarını açıklayan Ademoğlu. Fatih Terim'in bir gün Bursaspor'un başına geçeceğini umduğunu ve bunun bir hayal olmadığını dile getirdi. 

'HAYAL GÖRMÜYORUM'

Ali Ademoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Fatih Terim ile konuştuk. Ben Milli takımın teknik direktörüyüm dedi. Kulüplerin ne meselesi varsa yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız dedi. Ben de cesaretlendim sonra. Sevgili hocam Bursaspor'a gelin dedim. Onun Bursaspor sevgisini bildiğim için onun samimiyetine inandım. Kendisi şu anda Milli takımdaki sorunlarla ilgilendiğini söyledi. Bursaspor şampiyon bir takım sonuçta. Fatih Terim de şampiyon bir teknik direktör. Fatih Terim'in, Bursaspor'u çalıştırmasını hayal olarak görmüyorum." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bursaspor Fatih Terim'e teklif yaptıBursaspor Fatih Terim'e teklif yaptıBursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim'e "Bursaspor'a gelin" diye teklif yaptığını açıkladı.
Avrupa derbisinde unutulmaz geri dönüş!Avrupa derbisinde unutulmaz geri dönüş!THY Euroleagu'deki Türk derbisinde Galatasaray karşısında 15 sayı yenik duruma düşen Fenerbahçe sahadan 85-80 galip ayrıldı.
Kayseri ve Beşiktaş el ele üst turdaKayseri ve Beşiktaş el ele üst turdaTürkiye Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen Kayserispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Mehmet Ekici Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzaladıMehmet Ekici Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzaladıFenerbahçe'nin, Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici'yle, FIFA teamüllerini hesaba katarak 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'ye verilen ceza 1 milyon lirayı aştıFenerbahçe'ye verilen ceza 1 milyon lirayı aştıFenerbahçe Kulübü, son 50 günde PFDK'dan toplam 1 milyon 32 bin lira para cezası aldı.
Dilmen'den 'evet' tepkisi! 'Kimsenin haddi değil'Dilmen'den 'evet' tepkisi! 'Kimsenin haddi değil'Nisan ayında yapılması öngörülen yeni anayasa referandumu için 'evet' kampanyası başlatan Rıdvan Dilmen kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.
  • Futbolun 8 yılına FETÖ soruşturması26 Ocak 2017 Perşembe 09:00
  • Irkçılık yapan taraftara ceza26 Ocak 2017 Perşembe 08:32
  • Advocaat'tan Sergen Yalçın bombası!26 Ocak 2017 Perşembe 08:31
  • Jefferson Farfan bedavaya Trabzonsporlu olabilir26 Ocak 2017 Perşembe 08:30
  • İşte Rodallega'nın forma numarası26 Ocak 2017 Perşembe 08:29
  • Bolt'un olimpiyat üçlemesi bozuldu26 Ocak 2017 Perşembe 08:28
  • Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama26 Ocak 2017 Perşembe 08:27
  • Real Madrid'in haçına Ortadoğu’ya özel rötuş!26 Ocak 2017 Perşembe 08:25
  • Van Persie golün ardından özür diledi26 Ocak 2017 Perşembe 08:24
  • Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması25 Ocak 2017 Çarşamba 22:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri