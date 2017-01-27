27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik El Bab açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik El Bab açıklaması
Afrika gezisi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan El Bab'tan daha ileri gitmemek lazım dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik El Bab açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik El Bab açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik El Bab açıklaması

Afrika gezisi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili çok önemli bilgiler verdi.

EL BAB YANITI: DAHA DERİNLİĞE GİTMEMEK LAZIM

Yine koalisyon güçleri ki başını ABD çekiyor, Suriye’de de Libya’da da şu ana kadar bizim beklediğimiz atılımı ortaya koyabilmiş değil. Son Astana zirvesiyle bir süreç başladı, Cenevre’de de devam edecek. Görüşmeler nereye varır onu tabii şu anda bilemiyoruz. Bu olumlu adım, temennim odur ki kısa sürede meyvesini verir. Bu konuda Sayın Putin ile görüşme yapmayı düşünüyorum. Bu konuda, Trump ile de yüz yüze görüşmeden önce de belki bir telefon görüşmesi olabilir. El Bab’daki gelişmeler malum, Mümbiç ve Rakka olayı var. Bizim burada eli bağlı durmamız mümkün değil, atılacak adımları bir an önce atmamız gerekiyor.

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(El Bab’da rejimle karşı karşıya gelme ihtimali) Rejimle zaten karşı karşıyayız. Orada Cerablus’ta da biz karşı karşıya kaldık, El Rai’de de, Dabık’ta da kaldık. Görünen değildi, maşa kullandı. Mesela Afrin uzantısında PYD, YPG devredeydi. ABD’nin verdiği silahlar nereye gitti? PYD, YPG hatta DEAŞ’a gitti. Temennim odur ki Cenevre süreci, Rusya ve İran’la birlikte Astana’da başlatılan süreç, inşallah rejimi olumlu bir noktaya çeker ve El Bab hallolmuş olur. El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir.

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