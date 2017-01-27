27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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ByLock listesini Türkiye'ye verdiler

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ByLock listesini Türkiye'ye verdiler
ByLock sunucusunun bulunduğu Litvanya, Türkiye ile bilgi paylaşımında bulundu.
ByLock listesini Türkiye'ye verdiler ByLock listesini Türkiye'ye verdiler ByLock listesini Türkiye'ye verdiler

Türkiye, daha önce Litvanya'dan bilgi talep etmiş, ancak sonuç alamamıştı. Büyükelçi Andrey Karlovsuikastinden sonra Türkiye ile birlikte soruşturma yürüten Rusya'nın devreye girmesiyle Litvanya, Türkiye ile ByLock bilgilerini paylaştı.

MİT 2016'DA ÇÖZMÜŞTÜ

'FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı olarak kabul edilen ByLock'un sunucusunun Litvanya'da olduğu belirlenmişti. Yazışma içerikleri ile bu yazışmaları yapanların bilgilerine ulaşmak için yapılan çalışmalar Mayıs 2016'da sonuç verdi.

18 MİLYON YAZIŞMA, 3.5 MİLYON E-POSTA

Litvanya'daki sunucuya giren MİT, ByLock verilerini Türkiye'ye aktardı. Yapılan analizde ByLock'ta 18 milyon yazışma ve 3.5 milyon e-posta saptandı. Ayrıca 200 binin üzerinde kullanıcı tespit edilerek, ByLock sistemini kullananların listesi çıkarıldı.

 

 

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