İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

İstanbul'da dün akşam üzeri etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ederken Meteoroloji kar yağışının ne zaman sona ereceğini açıkladı...

İstanbul'da, dün aralıklarla yağan kar gece saatlerinde durdu. Sabah 06.00 sıralarında ise bazı kesimlerde yeniden kar yağışı başladı.

KAR ARAÇLARI HAZIR BEKLETİLİYOR

Taksim Meydanı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışına yakalandı. Yollarda ise kar küreme araçları hazır bekletiliyor.

AKOM KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Kentte, karla mücadele çalışmalarını yönetmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) oluşturulan kriz masasında ekipler, merkezdeki ekranlardan İstanbul'u takip ederek olası aksaklıklara anında müdahale için görev yapıyor.

CUMARTESİ İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerine kadar hafifleyerek aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının, cumartesi akşam saatlerinde kenti terk etmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINALI KAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son uyarıda bugün ve yarın İstanbul için karın yanı sıra kuzey yönlerden fırtınamsı rüzgarın da etkili olması bekleniyor.