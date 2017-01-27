İsrail'in kirli Suriye oyunu

Suriye iç karışıklığından en çok çıkar sağlayan ülke olan Siyonist devletin ülkemizdeki uzantıları, Suriyeli bir mülteciyi kullanarak, Suriye’nin bölünmüş haritasını paylaştı.

Milli Gazete'nin bugün manşetten duyurduğu haberde, Suriye’de yıllardır yaşanan iç karışıklığı fırsat bilerek, adeta Filistinlilere kan kusturan Siyonist terör devleti, bu zulümlerine devam ederken öte yandan ise Suriye’ye yönelik kirli planlarını da bir bir işlendiği paylaşıldı.

Kendi çıkarları söz konusu olduğu anda her şeyi yapan terör şebekesi, bu sefer de Suriyeli mülteciler üzerinden kirli bir oyunu sahneye koymaya başladı. Suriye’de yaralanan birkaç kişiyi kendi hastanelerinde tedavi ederek, dünyaya ‘iyimser’ bir algı çizen söz konusu şebeke devleti, mültecileri kullanarak, kendi emellerini gerçekleştirmenin gayreti peşinde.

İSRAİL, SURİYELİ MÜLTECİYİ KULLANDI

İstanbul’da mülteci olarak yaşamını sürdüren Suriyeli Aboud Dandachi’nin İsrail’in sözde Suriyeli mültecilere yardım ettiğini gerekçe göstererek bir internet sitesi kurdu.



İngilizce açılan ve “İsrail’e teşekkür ediyorum” adlı internet sitesi başta İsrail’in Türkiye’deki lobileri tarafından yaygınlaştırıldı. “İsrail’e teşekkür ediyorum” adlı internet sitesinde dikkat çeken bir detay ise gözlerden kaçmadı.





TEŞEKKÜR SİTESİNDE DİKKAT ÇEKEN HARİTA



Sitede görsel olarak kullanılan Suriye haritasında, ülkenin bölünmüş bir şekilde yer alması ise dikkat çekti. 1967 yılından beri İsrail’in işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’nin paylaşılan haritada yer almadığı anlaşıldı. Söz konusu haritayı ve siteyi kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan İsrail lobileri, böylelikle bölünmüş bir Suriye haritasını da zihinlere işlemeye başladı. Suriyeli bir vatandaşın kendi ülkesini bölen bir haritayı teşekkür niyetine paylaşmasına bir anlam verilemezken, bu işin de yine İsrail’in kirli bir oyunu olduğu anlaşıldı.

TEŞEKKÜR METNİNDE TUHAF İFADELER

Söz konusu Suriyeli mültecinin sitede yayınladığı teşekkür metni de tuhaf ifadelerle dolu. İsrail’in Suriyeli mültecilere çok yardımlarda bulunduğunu öne süren şahıs, “Bir gün Suriye’deki savaş bitecek, her şeyin bir sonu olduğu gibi. O gün Suriyeliler, İsrailli ve Yahudi organizasyonların yardımlarının karşılığını vermeliler” ifadeleri de tepkiye sebep oldu.

TÜRKİYE-İSRAİL ANLAŞMASINI FIRSAT BİLDİM

Suriyeli mülteci teşekkür metninin devamında ise Türkiye-İsrail anlaşmasını fırsat bildiğini ve bu yüzden şimdi böyle bir site kurduğunu yazıyor. Sitede sözde mülteci, “Bu siteyi daha önce kurmak istiyordum ancak Türkiye’deki siyasi iklimden çekinmiştim. Şimdi ki Türkiye ve İsrail’in ilişkileri normalleşme yolunda başlayabildim” cümleleri de kirli planı deşifre etmeye yetiyor.

50 YILDIR İŞGAL ALTINDA TUTUYOR

1967 yılında Suriye’nin en önemli bölümü olan ve özellikle tatlı su varlığı ile adeta Ortadoğu’nun en kritik noktası olan Golan Tepeleri’ni işgal eden İsrail, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklık üzerine de bölgedeki hâkimiyetini perçinlemeye başladı. Gazze ve Batı Şeria dışında Golan Tepeleri’ni de işgal altında tutan şebeke devleti, söz konusu kirli oyunla mültecileri kullanarak, Suriye’nin bir bölümünü kendi toprağı gibi gösterdi.