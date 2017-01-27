27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:57Akşam 18:22Yatsı 19:45
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -7°C Amasya
    • -10°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.84
  • Altın: 147,259 -0.13
  • Dolar: 3,8619 0.77
  • Euro: 4,1194 -0.03

İsrail'in kirli Suriye oyunu

»
İsrail'in kirli Suriye oyunu
Filistin’de neredeyse her gün bir Müslüman’ı katleden İsrail’in Türkiye’deki lobileri, Suriye’de kirli bir oyunun peşinde.
İsrail'in kirli Suriye oyunu İsrail'in kirli Suriye oyunu İsrail'in kirli Suriye oyunu

Suriye iç karışıklığından en çok çıkar sağlayan ülke olan Siyonist devletin ülkemizdeki uzantıları, Suriyeli bir mülteciyi kullanarak, Suriye’nin bölünmüş haritasını paylaştı.

Milli Gazete'nin bugün manşetten duyurduğu haberde, Suriye’de yıllardır yaşanan iç karışıklığı fırsat bilerek, adeta Filistinlilere kan kusturan Siyonist terör devleti, bu zulümlerine devam ederken öte yandan ise Suriye’ye yönelik kirli planlarını da bir bir işlendiği paylaşıldı.

Kendi çıkarları söz konusu olduğu anda her şeyi yapan terör şebekesi, bu sefer de Suriyeli mülteciler üzerinden kirli bir oyunu sahneye koymaya başladı. Suriye’de yaralanan birkaç kişiyi kendi hastanelerinde tedavi ederek, dünyaya ‘iyimser’ bir algı çizen söz konusu şebeke devleti, mültecileri kullanarak, kendi emellerini gerçekleştirmenin gayreti peşinde.  

İSRAİL, SURİYELİ MÜLTECİYİ KULLANDI

 İstanbul’da mülteci olarak yaşamını sürdüren Suriyeli Aboud Dandachi’nin İsrail’in sözde Suriyeli mültecilere yardım ettiğini gerekçe göstererek bir internet sitesi kurdu.

İngilizce açılan ve “İsrail’e teşekkür ediyorum” adlı internet sitesi başta İsrail’in Türkiye’deki lobileri tarafından yaygınlaştırıldı. “İsrail’e teşekkür ediyorum” adlı internet sitesinde dikkat çeken bir detay ise gözlerden kaçmadı. 

israil’in-kirli-suriye-oyunu-(2)(1).jpg

TEŞEKKÜR SİTESİNDE DİKKAT ÇEKEN HARİTA
 
Sitede görsel olarak kullanılan Suriye haritasında, ülkenin bölünmüş bir şekilde yer alması ise dikkat çekti. 1967 yılından beri İsrail’in işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’nin paylaşılan haritada yer almadığı anlaşıldı. Söz konusu haritayı ve siteyi kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan İsrail lobileri, böylelikle bölünmüş bir Suriye haritasını da zihinlere işlemeye başladı. Suriyeli bir vatandaşın kendi ülkesini bölen bir haritayı teşekkür niyetine paylaşmasına bir anlam verilemezken, bu işin de yine İsrail’in kirli bir oyunu olduğu anlaşıldı.  

TEŞEKKÜR METNİNDE TUHAF İFADELER

 Söz konusu Suriyeli mültecinin sitede yayınladığı teşekkür metni de tuhaf ifadelerle dolu. İsrail’in Suriyeli mültecilere çok yardımlarda bulunduğunu öne süren şahıs, “Bir gün Suriye’deki savaş bitecek, her şeyin bir sonu olduğu gibi. O gün Suriyeliler, İsrailli ve Yahudi organizasyonların yardımlarının karşılığını vermeliler” ifadeleri de tepkiye sebep oldu. 

 TÜRKİYE-İSRAİL ANLAŞMASINI FIRSAT BİLDİM

 Suriyeli mülteci teşekkür metninin devamında ise Türkiye-İsrail anlaşmasını fırsat bildiğini ve bu yüzden şimdi böyle bir site kurduğunu yazıyor. Sitede sözde mülteci, “Bu siteyi daha önce kurmak istiyordum ancak Türkiye’deki siyasi iklimden çekinmiştim. Şimdi ki Türkiye ve İsrail’in ilişkileri normalleşme yolunda başlayabildim” cümleleri de kirli planı deşifre etmeye yetiyor.

 50 YILDIR İŞGAL  ALTINDA TUTUYOR

 1967 yılında Suriye’nin en önemli bölümü olan ve özellikle tatlı su varlığı ile adeta Ortadoğu’nun en kritik noktası olan Golan Tepeleri’ni işgal eden İsrail, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklık üzerine de bölgedeki hâkimiyetini perçinlemeye başladı. Gazze ve Batı Şeria dışında Golan Tepeleri’ni de işgal altında tutan şebeke devleti, söz konusu kirli oyunla mültecileri kullanarak, Suriye’nin bir bölümünü kendi toprağı gibi gösterdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump kararını savundu! Şansa bırakmamTrump kararını savundu! Şansa bırakmam"ABD'nin mültecilere uyguladığı vize rejimini katılaştırma" yaklaşımını savunan Trump, "ülkeye giriş çıkışlarla ilgili tedbirlerin şansa bırakılamayacak kadar" önemlidir dedi.
İsrail'in kirli Suriye oyunuİsrail'in kirli Suriye oyunuFilistin’de neredeyse her gün bir Müslüman’ı katleden İsrail’in Türkiye’deki lobileri, Suriye’de kirli bir oyunun peşinde.
ByLock listesini Türkiye'ye verdilerByLock listesini Türkiye'ye verdilerByLock sunucusunun bulunduğu Litvanya, Türkiye ile bilgi paylaşımında bulundu.
Mahkumlardan birini ızgara yapıp yemişlerMahkumlardan birini ızgara yapıp yemişlerBrezilya’da hapishanelerde yılın başından bu yana devam eden şiddet olaylarına kan donduran bir tane daha eklendi.
Barrow ülkesine geri döndüBarrow ülkesine geri döndüEski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in ülkeyi terk etmesinin ardından Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow ülkesine geri döndü.
ABD'de üst düzey dört isim istifa ettiABD'de üst düzey dört isim istifa ettiABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan dört üst düzey yöneticinin istifa ettiği bildirildi.
  • Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye şok saldırı27 Ocak 2017 Cuma 00:10
  • Mısır Gazze sınırında 3 tüneli yıktı27 Ocak 2017 Cuma 00:03
  • Ted Malloch: Euro çökebilir26 Ocak 2017 Perşembe 23:20
  • Yanlış yöne gittiğini 30 gün sonra anladı26 Ocak 2017 Perşembe 23:05
  • Kuzey Kore'de çarpıcı gelişme!26 Ocak 2017 Perşembe 20:00
  • Yatağın altından 20 milyon dolar çıktı26 Ocak 2017 Perşembe 18:44
  • Mel Gibson'ın adaylığına tepki26 Ocak 2017 Perşembe 17:30
  • Müslüman futbolcuyu terörist diye kovdular!26 Ocak 2017 Perşembe 17:07
  • İşte FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!26 Ocak 2017 Perşembe 16:40
  • Rusya'da termik santralde patlama!26 Ocak 2017 Perşembe 15:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri