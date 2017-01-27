27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon!

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İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon!
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da birçok adreste uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi
İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon! İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon! İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda Kartal'da bulunan bir apartmanın ikinci katına baskın yaptı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı bir diğer adres ise Esentepe Mahallesi'ndeydi. Polis ekipleri adreslerde arama yaptı. Operasyona bir polis helikopteri de destek verdi.
 

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