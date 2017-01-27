Gülen’in Papa ile görüşme trafiği

Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün ele başı Fetullah Gülen'in 1998 yılında gerçekleştirdiği Vatikan ziyaretine ilişkin 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi.

Söz konusu ziyarete ilişkin 6 Şubat 1998 tarihinde Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaaddin Kaya'nın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ni bilgilendirdiği belirtilen yazıda, ziyarette Gülen'in Papa ve Dinlerarası Diyalog Konseyi ile görüşme yaptığı ifade edildi.

MAROVİTCH EŞLİK ETTİ

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Gülen'e ziyaretin tüm aşamalarında dönemin Türkiye Latin Katolik Episkopal Konferansı Genel Sekreteri Monsenyor Georges Marotvitch'in eşlik etti.

Yine yazıda, Vatikan ziyareti çerçevesinde Gülen'i 8 Şubat 1998 tarihinde dönemin Vatikan Büyükelçisi tarafından havalimanında karşılandığı bilgisi yer aldı.

İSMAİL CEM'İ BİLGİLENDİRMİŞ

Gülen'in Papa ile yarım saatlik görüşmesinde, Papa'ya 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Türkiye'ye davetini ilettiği ve söz konusu görüşme ile ilgili dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e bilgi verdiği belirtildi.

YeniŞafak