27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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Trump kararını savundu! Şansa bırakmam

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"ABD'nin mültecilere uyguladığı vize rejimini katılaştırma" yaklaşımını savunan Trump, "ülkeye giriş çıkışlarla ilgili tedbirlerin şansa bırakılamayacak kadar" önemlidir dedi.
Trump kararını savundu! Şansa bırakmam
Trump kararını savundu! Şansa bırakmam Trump kararını savundu! Şansa bırakmam Trump kararını savundu! Şansa bırakmam

 Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta "ABD'nin mültecilere uyguladığı vize rejimini katı güvenlik prosedürlerine bağlama" yaklaşımını savunan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu işi şansa bırakamayız." dedi.

TEDBİRLERİ SAVUNDU

ABD'nin yeni başkanı Trump, koltuğa oturduktan sonraki ikinci televizyon mülakatını Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdi.

Trump, ABD'nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durdurmayı, Suriye'den ise ikinci talimata kadar hiçbir mültecinin alınmamasını öngören bir başkanlık kararnamesi taslağının kamuoyuna yansımasının ardından söz konusu tedbirleri savundu.

ŞANSA BIRAKAMAYIZ!

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) şu anda binden fazla terörizm başlıklı soruşturmayı yürüttüğünü ve bunlara konu olan kişilerin ABD'ye girmesine federal yöneticilerin izin verdiğini anlatan Trump, "Ülkeye giren insanların çoğunda kötü niyetler olmayabilir ama bazıları kötü niyetli. Bu işi şansa bırakamayız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın yarın imzalaması beklenen söz konusu kararname taslağında Suriye, Irak, Libya, İran, Sudan, Somali ve Yemen'den ABD'ye gelmek isteyenlere 30 gün Amerikan vizesi verilmeyeceği, Suriye'den ise ikinci talimata kadar hiçbir mültecinin alınmaması öngörülüyor.

Terör tehdidi olduğu düşünülen tüm ülkelere katı güvenlik prosedürleri getiren bir vize programı öngören taslakta, önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 110 bin olan yıllık mülteci kabul üst sınırının ise 50 bine indirildiği dikkati çekiyor.

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