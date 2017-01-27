Doların ateşi yine yükseldi!

Kapalıçarşı'da 3,8900 liradan alınan dolar 3,8920 liradan satılıyor. 4,1490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1510 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8610 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1330 lira olmuştu.
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Kapalıçarşı'da 3,8900 liradan alınan dolar 3,8920 liradan satılıyor. 4,1490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1510 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8610 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1330 lira olmuştu.