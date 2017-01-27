27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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Doların ateşi yine yükseldi!

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Doların ateşi yine yükseldi!
Dolar/TL paritesi 3.90 sınırına oldukça yakın seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 3,8920, avro 4,1510 liradan güne başladı.
Doların ateşi yine yükseldi! Doların ateşi yine yükseldi! Doların ateşi yine yükseldi!

 

Kapalıçarşı'da 3,8900 liradan alınan dolar 3,8920 liradan satılıyor. 4,1490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1510 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8610 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1330 lira olmuştu. 

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