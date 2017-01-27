Erdoğan: Neyin İslami olduğunu biliyor mu?

Afrika gezisi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Afrika gezisi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun AYM çelişkisini ve Anayasa için 'İslami değildir' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

CHP'YE: NİYE AYM’YE KOŞUYORSUN

(CHP’nin AYM’ye başvurması) Bir defa ana muhalefet partisinin tek müracaat kapısı Anayasa Mahkemesi. Millete gitmeyi hiçbir zaman tercih etmiş değil. Parlamentoda meydan okudu; ‘Hodri meydan’ dediysen, niye Anayasa Mahkemesi’ne koşuyorsun? Bunların iki kapısı vardır: Ya gensoru ya Anayasa Mahkemesi. Her ikisinden de ters dönerler, geri giderler, o ayrı. Demokraside yol, halktır, milli iradedir. Bunlar parlamentoda milli iradeyi bile tartışmaya kalktılar ya. Önümüzdeki süreçte milletimiz, bu 18 maddeyi her geçen gün daha iyi anlayacaktır. Halkımıza iyi anlatılması, bilinçlendirilmesi önem arz ediyor.

NEYİN İSLAMİ OLDUĞUNDAN HABERİ VAR MI?

(CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Anayasa değişikliğiyle ilgili ‘İslamiyet’te istişare vardır. Burada öyle bir şey yok. Her şeye tek başına karar verecek’ sözlerine ilişkin) Sayın Kılıçdaroğlu ‘İslami değildir’ diyor. Acaba neyin İslami olduğundan haberi var mı, sormak lazım. Diyor ki, ‘Bu işler istişare ile yapılır’. Tamam da sen zaten teklifin karşısında olan bir partisin. Teklifi hazırlayanlar, akademisyenler, siyasiler dahil farklı kesimlerle istişarelerini yaptılar. MHP bir isim, AK parti bir isim tespit etti, onlar çalıştı, sonunda da parlamentoya önce Anayasa Komisyonu’na geldi. Orada da tartışıldı, ama istişare metodu ile değil, pet şişe atma metodu ile tartışıldı! Bunların istişareden anladıkları da maalesef bu. Anayasa Mahkemesi de şüphesiz kendi görevini yapacaktır. Çıkacak neticeye göre de herkes yoluna devam edecektir.