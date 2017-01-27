Acun 'Ben de varım' zincirini kırdı

Futbol dünyası, sanatçılar ve televizyoncular kısa video çekimleriyle referanduma Evet kampanyası başlattı. Acun'un katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Spor adamı Rıdvan Dilmen'in başlattığı ve günlerdir Türkiye'de oldukça ses getiren bir kampanya var. Kampanyada, Rıdvan Dilmen Arda Turan'a, Arda ise Murat Boz'a çağrıda bulundu ve başkanlık referandumunda Evet diyeceğini duyurdu. Çekilen videoların sonunda ise, videoyu çeken kişi bir arkadaşına çağrıda bulunuyor ve "Sen de var mısın" diye soruyor.

Rıdvan Dilmen'le başlayan kampanyada, Murat Boz Acun Ilıcalı'ya "Sen de var mısın" diye sordu, o gün bugündür soru havada kaldı, Acun'dan ses yok.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu ayrıntıya dikkat çekti ve şunları yazdı:

Rıdvan Arda’ya, Arda Murat’a, Murat Acun’a... Davetiye çıkardı. Ve bu muhteşem zincir, sıra Acun’a gelince koptu. Hayırcılardan cevap geldi.

"SANIRIM ACUN DÜŞÜNÜYOR"

Çünkü Acun, bir yanıt vermedi, veremedi. Sanırım düşünüyor Acun... “Ben de evet diyorum” desem... Hayır cephesi çullanacak üstüme, müşteri kaybedeceğim. “Hayır diyorum” desem... Himayeye mazhar olan taraflarım fena halde hırpalanacak, Reis kızacak. Hiçbir şey demesem... Bu sefer de “Hadi Acun, konuş” diye yüklenecek iki taraf birden... Kısacası... Allah bugünlerde hiç kimseyi Acun’un durumuna düşürmesin.