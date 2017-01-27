27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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Mahsun "Yıkılmadım ayaktayım" şarkısıyla cevap verdi

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Mahsun "Yıkılmadım ayaktayım" şarkısıyla cevap verdi
Mahsun Kırmızıgül, kendisiyle uğraşanlara “Yıkılmadım Ayaktayım” isimli eseri ithaf ettiğini söyledi.
Mahsun Mahsun Mahsun

Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül, kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle cevap verdi. Hürriyet'e konuşan Kırmızıgül; 1 yıldır müzik, sahne ve dizi oyunculuğu yapmayarak 50-60 milyon dolar gibi büyük paraları elinin tersiyle ittiğini söyledi.

"YIKILMADIM AYAKTAYIM.."

Günü geldiğinde kendisiyle neden uğraştıklarını anlatacağını söyleyen Kırmızıgül, kendisine bu kötülüğü yapanlara “Yıkılmadım Ayaktayım” isimli eserini armağan ettiğini sözlerine ekledi.

Mahsun Kırmızıgül, şunları söyledi; "Benimle kimlerin, hangi nedenden dolayı uğraştığını ve bu iftiraları nasıl kurguladıklarını günü geldiğinde bir bir anlatacağım. Bu kötülüğü yapanlara “Yıkılmadım Ayaktayım” isimli eseri ithaf ediyorum. 11 yıldır müzik, sahne, dizi oyunculuğu yapmayarak 50 - 60 milyon dolar gibi çok büyük paraları elimin tersiyle ittim.

"KENDİNE ERKEK DİYENLERİN KAHPE OLDUKLARINI GÖRMEK DE VARMIŞ.."

Benim sinemamı cemaatlere, tarikatlara, örgütlere bağlayanlar ahlaksız ve şerefsizdirler. Doğruluk pazarında yalanın da satıldığı şu fani dünyadan göçüp gideceğim sayılı günlerde, kendine erkek diyenlerin kahpe olduklarını görmek de varmış kaderde.

"ŞEREFSİZ, NAMUSSUZ.."

Benim 64 oyuncuma ve 1500 kişilik ekibime PKK’nın kadrosu diyebilecek kadar alçalanlar şerefsizdir, namussuzdur. Bu ülkede yaşayan herkes bilsin; benim savaşlara, ölümlere ve her türlü zulme karşı birlik ve beraberlikten yana, barıştan yana olduğumu herkes biliyor. Ve bu ülkenin birlik ve beraberliğine zarar vermek isteyen, insan öldüren, ister IŞİD, ister FETÖ, ister PKK, isterse allame-i cihan olsun her zaman lanetledim ve lanetliyorum. Ben bir sanatçıyım ve bir yönetmenim."

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