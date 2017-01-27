YPG elinde Türk bayrağı olan sivilleri vurdu!

Suriye'de köylerine dönmek isteyen ve ellerinde Türk bayrakları olan sivillere terör örgütü YPG tarafından ateş açıldı. Sivil halktan 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Suriye'de köylerine dönmek isteyen sivillere YPG unsurlarınca ateş açılması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Şiyuk Köyü'nü DEAŞ'tan koruyacaklarını söyleyen YPG unsurlarına terk ederek Cerablus'a yerleşen Suriyeli siviller, bölgede DEAŞ tehdidinin kalmadığını ileri sürerek 25 Ocak 2017 günü saat 13.30'da köylerine geri dönmek istediklerini beyan etti. Sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık 100 köylü, Fırat Nehri üzerindeki köprünün batı ayağında toplandı. İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu köylüler, protestoya devam ederek daha önce YPG tarafından yıkılan Şiyuk Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI VARDI

Ellerindeki Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayraklarıyla YPG karşıtı protestolarını sürdüren köylülere, saat 15.30 sıralarında köprünün doğu ayağındaki An Nasiriyah bölgesinde bulunan YPG unsurlarınca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Üzerlerine ateş açılması üzerine bölgeyi terk eden köylüler, Cerablus merkezine döndü. Yaralılar Cerablus'ta tedavi altına alındı.