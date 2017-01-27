27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:57Akşam 18:22Yatsı 19:45
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 84.029 0.24
  • Altın: 147,793 0.36
  • Dolar: 3,8851 0.60
  • Euro: 4,1504 0.75

Erdoğan memurların mağduriyetini giderdi

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanun ile 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen en fazla 30 yıllık ikramiye alan memurların mağduriyetleri giderilecek.
Erdoğan memurların mağduriyetini giderdi
Erdoğan memurların mağduriyetini giderdi Erdoğan memurların mağduriyetini giderdi Erdoğan memurların mağduriyetini giderdi

 

 

 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahatinden döner dönmez, işletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergi teşviki getiren, emekli ikramiyelerindeki mağduriyetleri ortadan kaldıran, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getiren kanunu onayladı.

BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in anayasa görüşmelerine verilen arada kabul ettiği, "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

O MEMURLARA MÜJDE

Erdoğan'ın onayladığı kanun ile 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen en fazla 30 yıllık ikramiye alan memurların mağduriyetleri giderilecek. Emeklilere çalıştıkları yıl kadar ek ikramiye ödenecek.

SGK'LILARA İKİNCİ ŞANS

Onaylanan kanun ile geçtiğimiz sene kasım-aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans daha getirildi. Ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırmada taksitlerin ödeme süreleri de dörder ay ötelenecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Abdülhamid'in ABD'ye gönderdiği yardım belgelendiAbdülhamid'in ABD'ye gönderdiği yardım belgelendi2. Abdülhamid'in orman yangınları nedeniyle mağdur olan Amerikan halkına gönderdiği yardımın belgesi ortaya çıktı.
Erdoğan memurların mağduriyetini giderdiErdoğan memurların mağduriyetini giderdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanun ile 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen en fazla 30 yıllık ikramiye alan memurların mağduriyetleri giderilecek.
ABD'de havalimanında çalışan Müslüman kadına çirkin saldırı!ABD'de havalimanında çalışan Müslüman kadına çirkin saldırı!ABD'de John Kennedy Havalimanı'nın bekleme salonunda Robin Rhodes adlı bir yolcunun, Müslüman kadın çalışana saldırdığı ve hakaret ettiği bildirildi.
Adanalı 'Keleş Haşim' yakalandıAdanalı 'Keleş Haşim' yakalandı"Keleş'i anamdan çok seviyorum" diyen, daha sonra toplu taşıma aracına kurşun yağdıran Adanalı engelli şahıs, adam yaralamaktan aranırken 5 kilo esrar ve otomatik silahla yakalandı.
İstanbul'da korkulan oldu! Donarak öldüİstanbul'da korkulan oldu! Donarak öldüİstanbul'da dün gece termometreler sıfırın altında değerlere ulaşırken, BeyoğluTophane'den gelen bir haber şok etti.
Terörist Hasan Aydın'la ilgili çarpıcı detayTerörist Hasan Aydın'la ilgili çarpıcı detaySuriye'de biri asker 2 Türk’ü kaçıran ve terör örgütü DEAŞ’ın Türklerden oluşturduğu ‘Yaşar Grubu’ndaki ‘infaz timi’nde yer alan, Hasan Aydın’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
  • Hakim uyuşturucu kuryesi çıktı27 Ocak 2017 Cuma 10:00
  • Acun 'Ben de varım' zincirini kırdı27 Ocak 2017 Cuma 09:44
  • TSK 272 hedefi vurdu! 22 terörist öldürüldü27 Ocak 2017 Cuma 09:19
  • Gülen’in Papa ile görüşme trafiği27 Ocak 2017 Cuma 09:06
  • İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon!27 Ocak 2017 Cuma 09:03
  • Bakanlıktan yaz saati uygulaması açıklaması27 Ocak 2017 Cuma 09:02
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar27 Ocak 2017 Cuma 09:00
  • İstanbul'da kar ne kadar sürecek?27 Ocak 2017 Cuma 08:51
  • Reina katliamcısı: Oğlumla buluşabilseydim kaçacaktım27 Ocak 2017 Cuma 08:49
  • Ödev evleri kapatılıyor27 Ocak 2017 Cuma 08:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri