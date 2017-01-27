Trump, Müslüman Kardeşleri terör listesine alıyor

Trump yönetiminin Müslüman Kardeşleri terör örgütü listesine alacağı iddia ediliyor.

Yeni ABD yönetimi Ortadoğu geneli ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren Müslüman Kardeşleri "terör örgütü listesi"ne alınması konusunda hazırlık yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn öncülüğündeki bir grup Müslüman Kardeşler'in yabancı terör örgütleri listesine alınmasını istiyor.

Danimarka merkezli haber sitesi NSNBC'nin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen, Trump'ın danışmanlarından biri, "Bu konunun tartışıldığını biliyorum. Ben de kabul edilmesinden yanayım" dedi.

Dailiy Wire'ın haberinde de, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mario Diaz-Balart, bu ay içinde Müslüman Kardeşler'in terör örgütü listesine alınması için kanun taslağı sundukları anımsatıldı.

Mısır'da cuntacı Sisi yönetimi, Müslüman Kardeşler hareketini 2013 yılında terör örgütü ilan etmişti.

FETÖ'YÜ GÖRME, İHVAN'I LİSTEYE AL

Sınırları içerisinde terör örgütü FETÖ'nün elebaşı ve sözde yöneticilerini barındıran ABD yönetiminin alacağı iddia edilen karar tepki çekerken, "FETÖ'yü görme, İhvan'ı listeye al" yorumlarına neden oldu.