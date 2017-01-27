Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için Erdoğan Çipras'a tepki gösterdi!

Türkiye'deki başarısız darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iade edilmemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekti.

Yunanistan, darbe kalkışması başarısız olunca Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü subayı iade etmeme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın bu kararına tepki gösterdi.



Erdoğan şunları söyledi:



Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun, ‘Şunu şöyle yapsanız, yoksa sizinle ilgili bir gözlemci süreci başlatacağız' şeklindeki yaklaşımları da hoş değil. Neticede bu millet kendi göbeğini kendi keser. Benim şehitlerimin hesabını onlar mı verecek? Bizim millete ve Allah'a hesap vermek dışında, hiçbir merciye hesap verme durumumuz yoktur. Yunanistan oraya sığınan sekiz alçağı hâlâ bize vermiyor. Ben kendilerini daha ilk akşam aradım, bana verdiği söz ‘15-20 gün içerisinde biz çözeriz'. Bunlar, Türkiye'de terör eylemi yapmışlar, burada yargılanmaları gerekir. İade işlemindeki gecikme, tabii ki güvenin de sarsılmasına neden olur.