27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:57Akşam 18:22Yatsı 19:45
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 84.029 0.24
  • Altın: 147,793 0.36
  • Dolar: 3,8851 0.60
  • Euro: 4,1504 0.75

Mehmet Okur oyunun rengini belli etti

»
Mehmet Okur oyunun rengini belli etti
Mehmet Okur, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda hayır oyu kullanacağını açıkladı.
Mehmet Okur oyunun rengini belli etti Mehmet Okur oyunun rengini belli etti Mehmet Okur oyunun rengini belli etti

Anayasa değişikliği teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra halka sunulacak olan değişiklik teklifiyle ilgili, ünlü isimler oylarının rengini belli etmeye devam ediyor.

Referandumda hangi yönde oy kullanacağını açıklayan son isim ise Milli basketbolcu Mehmet Okur oldu.

EŞİYLE BİRLİKTE HAYIR DEDİLER

Eşiyle birlikte çektiği videoda, referandumda "Hayır" diyeceğini belirten Mehmet Okur, paylaşımını şu notu düştü; "Beni seversin sevmezsin.. Düşüncelerime saygı duyarsın ya da duymazsın! Amacımız kimseye muhalefet olmak değil! Amacımız siyaset yapmak hiç değil! Benim düşüncem bu! Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR"

EVET DİYEN YILDIZLAR HEDEF OLDU

Anayasa değişikliği teklifi için yapılacak referandumda "Evet" oyu kullanacağını açıklayan yorumcu Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Burak Yılmaz gibi yıldız futbolcular, "Hayır" cephesinin hedefi olmuştu.

"Hayır" bloku, Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı spora siyaset karıştırmakla suçladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mehmet Okur oyunun rengini belli ettiMehmet Okur oyunun rengini belli ettiMehmet Okur, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda hayır oyu kullanacağını açıkladı.
Mahsun "Yıkılmadım ayaktayım" şarkısıyla cevap verdiMahsun "Yıkılmadım ayaktayım" şarkısıyla cevap verdiMahsun Kırmızıgül, kendisiyle uğraşanlara “Yıkılmadım Ayaktayım” isimli eseri ithaf ettiğini söyledi.
Ebru Yaşar'dan referandum karalamasına tokat gibi cevapEbru Yaşar'dan referandum karalamasına tokat gibi cevapSanatçı Ebru Yaşar, anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu vereceğini açıklayan ünlü isimlere yapılan karalama kampanyasına tepki gösterdi.
Diriliş'ten acı haber! Hayatını kaybettiDiriliş'ten acı haber! Hayatını kaybettiTRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da 'Bamsi Beyrek' karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in babası hayatını kaybetti.
Keçiören'de Halep’teki acıyı hissettiren projeKeçiören'de Halep’teki acıyı hissettiren projeTÜGVA’nın Keçiören’de belediye desteğiyle oluşturduğu temsili Halep evini gezen gençler, Türkiye’de yaşadıkları için şükrettiler. Projenin mimarı olan Ak çifti, “Amacımız da Halepli kardeşlerimizin yaşadıklarını hissettirmekti” dedi.
"Babam öldürüldü, bana da tecavüz ettiler""Babam öldürüldü, bana da tecavüz ettiler"Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson bir dergiye verdiği röportajda babasının öldürüldüğünü belirterek, "14 yaşında tecavüze uğradım ve ardından defalarca intihar girişiminde bulundum" dedi.
  • FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden gözaltına alınan esnaf sonunda...25 Ocak 2017 Çarşamba 11:54
  • O ülkede küfür etmek artık yasak!25 Ocak 2017 Çarşamba 11:45
  • Meltem Cumbul referandum kararını açık açık söyledi25 Ocak 2017 Çarşamba 09:36
  • Yolcu otobüsünde çamaşır suyu doldurulmuş poşetin içinden..25 Ocak 2017 Çarşamba 08:54
  • Fatih Kısaparmak'ı üzen haber24 Ocak 2017 Salı 12:20
  • Sen misin sınav kağıdını paylaşan24 Ocak 2017 Salı 09:03
  • Alacaklarını tahsil edemeyen bakkaldan şaşırtan kampanya!23 Ocak 2017 Pazartesi 14:23
  • Yozgatlı gençler böyle kapı kapı dolaşarak...23 Ocak 2017 Pazartesi 13:31
  • Mühendislik okudu Spiderman kostümüyle...23 Ocak 2017 Pazartesi 12:04
  • Tarihi bina bakımsızlıktan çöktü!23 Ocak 2017 Pazartesi 10:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri