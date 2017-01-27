27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurası'nda konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurası'nda konuştu
Şehircilik vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şehirlerin bir ruhu vardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurası'nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurası'nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurası'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası'nda,"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Şehircilikte Yeni Vizyon temasıyla düzenlenen Şehircilik Şurası’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Açılış programının ardından 3 ay boyunca 4 komisyon halinde çalışacak şuraya şükranlarımı sunuyorum. Şehirlerimizin, meselelerimizin ve çözüm yollarının enine boyuna tartışılacağı şuranın bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi.

"ŞEHİRLERİN BİR RUHU VARDIR"

Toplumdan uzak, tek başına yaşamak insan fıtratına aykırıdır. Şehirler işte bu fıtri ihtiyaçtan doğmuştur. Medeniyet kavramının insanların bir arada yaşadıkları şehirleri de ifade eden geniş bir anlamı vardır. Batı medeniyeti sahip olduğu devasa üretim kapasitesine rağmen insanların mutluluğuna aynı ölçüde katkıda bulunamıyor. İbn-i Haldun’a göre şehirlerin bir ruhu vardır ve insanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhuyla şekillenir.

"ŞEHİRCİLİK FACİALARININ SEBEBİNİ DE ÇOK İYİ TESPİT ETMELİYİZ"

Ecdadımızın 3 kıtaya yayılan o görkemli mirasına sahibiz. Yaşadığımız şehircilik facialarının sebebini de çok iyi tespit etmeliyiz. Her alanda olduğu gibi şehircilik alanında da geçmişimizden dersler alarak hataların tekerrürünü önlemek zorundayız.

"ŞEHİRLEŞME ALANINDA YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR BİZE MAHSUS DEĞİLDİR"

Türkiye tarihinin en kapsamlı, sosyal yönü en güçlü şehirleşme hamlesini bu dönemde gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanında hemen tüm önemli şehirleri ziyaret etme imkanı buldum diyebiliriz. Her şeyden önce şehirleşme alanında yaşadığımız sorunlar bize mahsus değildir."

 

 

 

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