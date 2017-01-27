O kare neden AK Parti kitapçığında yer aldı?

AK Parti'nin referandum kitapçığında Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli'nin çay içtikleri fotoğraf yer almıştı. Cevdet Yılmaz, bu fotoğrafın neden kitapçığa koyulduğunu anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz referandum sürecinde partisinin izleyeceği yol haritasını anlattı. "Mutfağımız çalışmaya devam ediyor henüz kampanyanın ana sloganını belirlemiş değiliz" diyen Cevdet Yılmaz, sürecin adım adım ilerleyeceğini söyledi.AK Parti, anayasa değişiklik teklifinin detaylarını anlatmak için toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelecek.



O FOTOĞRAFA NEDEN YER VERİLDİ

AK Parti'nin referandum kitapçığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin çay içtikleri fotoğraf yer almıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu fotoğrafın neden kitapçığa koyulduğunu anlattı.Yılmaz, Bahçeli'nin fotoğrafı ile "Türkiye'nin daha fazla diyaloga, daha fazla işbirliğine ihtiyacı var" mesajının verilmeye çalışıldığını söyledi.